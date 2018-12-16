Pendik'te silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
|16 Aralık 2018 07:35
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Pendik, Aydınlıyolu Caddesi'nde bulunan kebapçı dükkanında saat 16.00 sıralarında yemek yiyen bir kişi dışarıdan gelen silahlı saldırganın hedefi oldu.
Saldırıya uğrayan müşteri olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgana müdahale etmek isteyen restoran sahibi ile başka bir müşteri yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Restoran sahibi ve diğer müşteri ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırgan havaya ateş ederek, buradan uzaklaştı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, olay yerinde inceleme başlattı.
Bir görgü tanığı, "Bir ölü ve iki yaralı. İşyeri sahibi arkadaşta onları ayırayım derken göğsünden bir mermi alıyor. Onu da hastaneye kaldırdılar. İnşallah iyileşir" dedi.
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