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Gazbir Başkanı Arslan, gazda ölümcül hileyi anlattı

Şehiriçi doğalgaz dağıtım şirketlerinin çatı örgütü GAZBİR'in Başkanı Yaşar Arslan, gaz tesisatçılarının kaçaklarda uyguladıkları japon yapıştırıcılı ölümcül hileyi anlattı. Arslan, üç yaygın hile bulunduğunu söyledi
16 Aralık 2018 07:45
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Gazbir Başkanı Arslan, gazda ölümcül hileyi anlattı

Şehiriçi doğalgaz dağıtım şirketlerinin çatı örgütü GAZBİR'in Başkanı Yaşar Arslan, gaz tesisatçılarının kaçaklarda uyguladıkları japon yapıştırıcılı ölümcül hileyi anlattı. Arslan, üç yaygın hile bulunduğunu söyledi.

Birincisi... Bazı tesisatçılar doğalgaz borularının dişlilerini, özel hassasiyetli konik dişli açan makineler yerine su tesisat aparatıyla açıyor.

Uygun ve bu işe özel aparat kullanılmadığı için dişlilerin arasında gaz kaçağı oluşuyor. Boru değiştirilmiyor. Japon yapıştırıcı sürülüyor.

İkincisi... Tesisatta kullanılan rekor adı verilen parçalar, yanlış montaj nedeniyle kaçağa yol açıyor. Bu parçanın da değişmesi gerekiyor. Aancak tesisatçı, bu parçaların etrafına japon yapıştırıcı sürüyor.

Üçüncüsü... İç tesisatta bazı parçalar kaynakla birbirine tutturuluyor. Kaynak, doğru yapılmadığı için gözenek oluşuyor. Bu gözenekten gaz çıkışı yaşanıyor. Bu sorun da japon yapıştırıcı ile çözülüyor.

Arslan, japon yapıştırıcının gaz kaçağını önlemesinin mümkün olmadığına işaret ederek, "Gaz kaçağı zehirlenmelere ve elbette yangınlara yol açar. Can ve mal kayıplarını gündeme getirir" dedi.

Arslan, abonelerin tesisatçılardan yoğun şikayetleri olduğunu belirterek, "her 4 aboneden 1'i tesisatlardan şikayetçiydi. EPDK, bu konuya el attı" dedi.

Arslan, tesisatçı ve servislerin sorumluluk alanlarının da artırılması gerektiğini kaydederek, "İşlerini gereği gibi yapmamaları halinde karşı karşıya kalacakları adli ve idari yaptırımlar genişletilmeli" diye konuştu.
Habertürk
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