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DEAŞ gitti PKK da gidecek

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna harekat sinyali Münbiçlilere umut oldu. Münbiçli Mustafa Hacı Abdullah, "Türkiye, terör örgütünden temizlediği zaman burası eski Münbiç'den daha huzurlu ve daha güzel olacak. DEAŞ gitti, PKK geldi. Şimdi o da gidecek. ABD neden oradan çıkmıyor?" dedi
16 Aralık 2018 07:50
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DEAŞ gitti PKK da gidecek

Türkiye'nin Fırat doğusuna yönelik operasyon sinyali Münbiçlilere umut oldu. DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütlerinden kaçarak Türkiye'ye sığınan Münbiçli Mustafa Hacı Abdullah, "Biz de terör örgütlerinden kurtulmak ve evimize dönmek istiyoruz. Bizim bu arzumuzu sadece Türkiye dile getiriyor. Türkiye, Münbiç'i terör örgütünden temizlediği zaman eski Münbiç'ten daha huzurlu ve daha güzel olacak" dedi.

ABD askerlerinin Münbiç'te Mehmetçiğin karşısına çıkamayacağını ifade eden Abdullah, "Çünkü Amerika akıllıca davranacak. Amerikan askerlerinin Mehmetçiğin karşısına çıkacak durumları da gücü de yok. Ancak Amerika, PKK/PYD'yi kullanacak ve işi bitince onları bir köşeye atacak. Amerika, Türkiye ile ilişkilerinin daha da bozulmasını göze alamaz" dedi. 2014 yılında evini terk etmek zorunda kalan ve 4 yıldır memleketine dönemeyen Hacı Abdullah, şunları söyledi: "Münbiç PKK'dan temizlenmeden dönmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bize umut oldu. Türkiye halkına çok teşekkür ederim.

İnsanlar evlerini, işyerlerini, topraklarını bırakıp terör örgütlerinden kaçtı. Huzur bulmak istiyoruz. Bizde terör örgütlerinden kurtulmak ve evimize dönmek istiyoruz. Suriye halkı sadece Türk askerine güveniyor. PKK/PYD'den temizlendikten sonra Türkiye'den yerel yönetimi de oluşturmasını istiyoruz. Münbiç'i tekrar imar edecek tek ülke Türkiye'dir."

Mustafa Hacı Abdullah
BU İYİLİĞİ ASLA UNUTMAYIZ
"Amerika, Münbiç'i terör örgütü DEAŞ'tan temizlemek için gelmişti. Ama bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle temizledi. DEAŞ gitti, PKK geldi. Şimdi o da gidecek. ABD neden oradan çıkmıyor? Münbiç'in gerçek sahipleri olarak bizler Amerika ve terör örgütü PKK/PYD'nin çıkmasını istiyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında Türk askeri ve Suriye askerinin kanı birbirine karıştı. Türk askerinin kanı Suriye topraklarına karıştı. Suriye halkı bu iyiliği asla unutmaz. Halk, kim yanında duruyor, kim onları zorla göç ettiriyor, bunları iyi biliyor."

Eve dönmek istiyoruz


Şanlıurfa'da yaşayan Tel Abyadlılar da yurdun her yanındaki Suriyeliler gibi Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu sevinçle karşıladı. Yaklaşık 3 yıldır doğdukları topraklardan ayrı kalmanın üzüntüsünü yaşayan Suriyeliler, tekrar ülkelerine dönebilmek için teröristlerin Tel Abyad bölgesinden çıkarılmasını bekliyor. Tüm mal varlıkları ellerinden zorla alınan Tel Abyad halkının en büyük hayali Türkiye'nin bölgeyi terör örgütünden temizleyerek tekrar yaşayabilecekleri güvenli bir yer haline getirmesi.

Tel Abyadlı Vail Abut, "Türk ordusunun en kısa zamanda Fırat'ın doğusunu terör örgütünden temizlemesini bekliyoruz.

Topraklarımızın terör örgütünden temizlendiği gün Allah'ın izniyle evlerimize dönmek istiyoruz" derken, Hamid Halid ise "Erdoğan'ın açıklamasıyla evlerimize döneceğimiz günün hayalini kurmaya başladık.

Zaten bizim haklarımızı sadece Recep Tayyip Erdoğan savunuyor, Allah ondan razı olsun. Bizim gibi binlerce aile tehcir edildi. Burada ne kadar mutlu ve güvende olsak da evimize dönmek, toprağımızı ekip biçmek istiyoruz" diye konuştu.

Yasemin Asan

Yeni Şafak
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