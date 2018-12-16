1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet'e iftira belgelendi

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik yıpratma kampanyasında "Kadın din görevlileri erkeklere vaaz veriyor" iftiraları belgeleriyle yalanlandı. O görüntülerdeki etkinliklerden biri 'Aile okulu' eğitim programından, bir diğeri 2011'de Tekirdağ Müftülüğü'nün seminerinden alınma. Hüda Kaya'nın yer aldığı görüntüler ise DİAYDER'in 2016'daki toplantısında çekilmiş
16 Aralık 2018 08:00
Yazdır
Diyanet'e iftira belgelendi

Gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonları ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle Türkiye'yi ele geçirmeye çalışan karanlık odaklar şimdi de hedefine Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı oturttu. Son yıllarda yaptığı çalışmalarla ve vakıf üzerinden yaptığı yardımlarla İslam dünyasında etkin rol üstlenen Diyanet İşleri Başkanlığı'na karşı yıpratma kampanyaları sürdürülmeye başlandı.

Bu kampanyanın son halkası ise "Kadın din görevlileri erkeklere vaaz veriyor" iftirası oldu. Kadınların vaaz ettiğine ilişkin 3 farklı iftira belgeleriyle yalanlandı.

Fatih Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Aile Okulu' programına müftülükte görev yapan hem erkek hem kadın personel katılmış, fotoğraflar kadın din görevlileri erkeklere vaaz veriyor şeklinde servis edilmişti.
HDP'Lİ HÜDA KAYA'YDI!
Odatv'de yer alan "Seçimlere 5 kala İslamcı Camiada Kriz" başlıkla haberde HDP'li Hüda Kaya Diyanet'te görev yapan kadın din görevlisi olarak gösterildi. Haberde kadın din görevlilerinin erkeklere vaaz verdiği iddiası ortaya atılırken fotoğraflar arasında Hüda Kaya'nın konuşma yaptığı bir fotoğraf da yer aldı.

Oysa kadın din görevlisi olarak gösterilen Hüda Kaya, 2016'da çekilen fotoğrafta KHK kapsamında kapatılan DİAYDER isimli derneğin İstanbul'daki merkezinde bir konuşma yaparken görülüyor.

FOTOĞRAF 7 YIL ÖNCEDEN

Diğer taraftan başka bir haber sitesine servis edilen haberlerde de, bayan il müftü yardımcılarının erkeklere vaaz ettiği ileri sürüldü.

Ancak yapılan araştırmada, vaaz eden il müftü yardımcısı olarak medyaya servis edilen fotoğrafın aslında 2011 yılına ait olduğu ortaya çıktı.

2011 yılında Tekirdağ Müftülüğü'nün din görevlilerine yönelik Aile Bürosu ile ilgili slayt eşliğinde yapılan tanıtım seminerinde çekilen fotoğraf çarpıtılarak "Kadın il müftü yardımcısı erkeklere vaaz ediyor" şeklinde medyaya servis edildi. Fotoğrafa bakıldığında "projeksiyon cihazı da" yalanı ortaya koydu.

HDP'li vekil Hüda Kaya'nın konuşma yaptığı fotoğraf.

'AİLE OKULU' PROGRAMI ÇIKTI

Diyanet'e yönelik üçüncü iftira ise İstanbul Fatih'te, erkek personele kadın görevlinin vaaz verdiğine yönelik bir başka iftira. 8 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen program Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen "Sağlıklı Birey, Mutlu Aile, Huzurlu Toplum Projesi" kapsamında düzenlenen "Aile Okulu" eğitim programı.

Programa Fatih Müftülüğü'nde görev yapan hem erkek hem kadın personel katıldı. Programda personelin yanı sıra aileler de hazır bulundu.

Ahmet Fatih Erturan
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 16,214 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Köydeki çocukların 'kızak' keyfi
16 Aralık 2018 11:18		 İzmir'de doktor ihmali iddiasıyla suç duyurusu
16 Aralık 2018 10:58
Kayak severler Yıldız Dağı'na akın etti
16 Aralık 2018 10:39		 Nimet Abla bu yıl da talih kuşunu bekleyenlerin değişmez adresi!
16 Aralık 2018 09:45
Park halindeki otomobil alev topuna döndü
16 Aralık 2018 09:00		 Ankara'da tren faciasının yaşandığı hat kullanıma açıldı
16 Aralık 2018 08:30
Gazbir Başkanı Arslan, gazda ölümcül hileyi anlattı
16 Aralık 2018 07:45		 Pendik'te silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
16 Aralık 2018 07:35
5 yıldır aranan kadın sahte kimlikle yakalandı
16 Aralık 2018 07:30		 Uyarı üstüne uyarı yapılmasına rağmen... Görenler şaşkınlıkla baktı
16 Aralık 2018 07:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan: Ek ders ücretli öğretmenler için kontenjan kalmadı
Emekliliğine 1 yıl kala şehit oldu
Çalışma izni iptal edilen öğretmenler için açıklama
Enflasyon zammıyla birlikte emeklilerin ek ödemesi de artacak
Bakan açıkladı. Okul müdürlerine dair yol haritası Şubat'ta
Diyanet'e iftira belgelendi
Milli Eğitim Bakanı, TBMM'de soruları cevapladı
İHA'lar teröristleri böyle görüntüledi
Gazbir Başkanı Arslan, gazda ölümcül hileyi anlattı
Görevine iade edilen öğretmen, eski okuluna atanabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
putlarla izzetli olmak 2
ömer hayyam 1
15.12.2018 m.başakşehir vs galatasaray maçı 3
13.12.2018 beşiktaş vs malmö maçı 1
reklam 1
aşırı özgüven 1
ersun yanal'ın yeniden fenerbahçe'nin başına geçmesi 1
hayal 1
tuvalet kağıdının çok amaçlı kullanılması 1
fatih portakal hakkında suç duyurusu 1
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hemsire Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çorlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Çalışma ve İş Kurumu Geçici Kepçe Operatörü Alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Isparta Çalışma ve İş Kurumu 2 Geçici İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam