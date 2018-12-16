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HDP'li vekiller teröristleri andılar

HDP'li milletvekilleri yine skandal görüntülere imza attı. Terör örgütü PKK'ya açık destek veren HDP, 3 yıl evvel Diyarbakır'daki hendek kalkışmasında öldürülen teröristleri andı
16 Aralık 2018 08:10
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HDP'li vekiller teröristleri andılar

HDP Diyarbakır İl Örgütü, milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun'la birlikte teröristlerin mezarları başında basın açıklaması yaptı.

Terörist cenazelerine katılmasıyla gündemden düşmeyen Tosun, yalan, tahrik ve tehdit dolu bir konuşma yaptı.

KÜSTAHÇA TEHDİT ETTİ

HDP'li Remziye Tosun, Türk askeriyle çatışan PKK'lıları koordine ederken Cizre bodrumlarında öldürülen sözde Cizre Halk Meclisi Eş Başkanı Mehmet Tunç'tan 'kahraman' diye söz etti, Sincar ve Karacak operasyonunu da küstahça ifadelerle eleştirdi. Batman ve Şırnak'ta da buna benzer tahrik dolu eylemler yapıldı.

M. Şakir Saraç

Yeni Şafak
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