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Galericilerin borç kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde galericiler arasında borç-alacak yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
|16 Aralık 2018 08:57
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Bandırma çıkışındaki Galericiler Sitesi'nde bugün iki esnaf arasında iddiaya göre, borç-alacak yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürecede tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Ali Aydın Bükey (43), Nurettin Bükey (41) ve Ramazan Gülcü (38) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralandı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Ali Aydın Bükey, kaldırıldığı özel hastanede, Ramazan Gülcü ise Bandırma Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralı Nurettin Bükey'in Balıkesir'deki hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
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