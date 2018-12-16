Park halindeki otomobil alev topuna döndü
|16 Aralık 2018 09:00
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Olay Bahçelievler, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde sabaha karşı 04:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orkide 3 Sokakta park halinde duran 38 AAN 453 plakalı otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
MAHALLE SAKİNLERİ ŞOKE OLDU
Otomobilden alevlerin yükseldiğin gören mahalle sakinleri durumu hemen polis itfaiye ekiplerine haber verdi.
Alevler kısa sürede otomobili sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale etti. Bu sırada polis ekiplerinin de olay yerinde önlem aldığı görüldü.
Yangın çıkan aracın hemen önünde duran bir başka otomobil ile iş yeri de yanmaktan son anda kurtuldu.
İş yeri ve diğer otomobil de maddi hasar meydana geldiği görüldü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak araçta soğutma çalışması yaptı.
Polis ekipleri de olay yerinde inleme yaparak çevredeki vatandaşlardan olay hakkında bilgi aldığı görüldü.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Alev alev yanan araç bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de aracın alev alev yandığı görülürken zaman zaman da patlamaların olduğu duyuluyor.
Vatandaşlar yanan aracı çaresizce izlerken, bir süre sonra da olay yerine itfaiye aracının geldiği görülüyor.
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