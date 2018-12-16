Ümraniye'de sanal kumar operasyonu
|16 Aralık 2018 11:45
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Ümraniye'de düzenlenen kumar operasyonunda sanal kumar oynatılan iş yerindeki çok sayıdaki bilgisayara el konuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu Madenler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sanal tombala ve kumar oynatıldığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi S.Y. ile çalışanı S.S. ve mekanda sanal kumar oynadığı öne sürülen 4 kişi ifadelerine başvurulmak üzere Dudullu Polis Merkezi'ne götürüldü.
İş yeri sahibi ve çalışanı hakkında kumar oynatmaya yer temin etmek ve 1072 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.
İş yerinde sanal kumar oynatılan 11 bilgisayar ile çarkıfelek makinesi ve makinenin içindeki paralara el konuldu.
İş yeri Ümraniye Belediyesi Zabıta ekiplerince mühürlendi.
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