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E.Y.Malatyaspor Kulübü Binasına silahlı saldırı

E.Y.Malatya'da, Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Binasına silahlı saldırı düzenlendi
16 Aralık 2018 09:22
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E.Y.Malatyaspor Kulübü Binasına silahlı saldırı

Olay gece 01.00 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, bir otomobil ile Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün Orduzu Pınarbaşı mevkiinde bulunan tesislerine gelen yüzleri kapalı 2 kişi araçtan inerek kulübün hizmet binasına silahla ateş açtı.

Güvenlik görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralananın olmadığı olayda kulüp binasının camlarına 3 kurşun isabet etti.

Polis ekipleri kulüp binası içerisinde ve çevresinde delil araması yaparken, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek kulüp binasına gelerek olayla ilgili bilgi aldı.
İhlas Haber Ajansı
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