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Nimet Abla bu yıl da talih kuşunu bekleyenlerin değişmez adresi!

İstanbul Eminönü'nde, Milli Piyango bileti satın almak için Bahçekapı'daki Nimet Abla gişesine gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturuyor. Yüzlerce metreyi bulan kuyrukta vatandaşlar saatlerce bilet almak için bekliyor
16 Aralık 2018 09:45
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Nimet Abla bu yıl da talih kuşunu bekleyenlerin değişmez adresi!

Bu yıl Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen 70 milyon liralık büyük ikramiyeye, vatandaşın ilgisi de büyük oldu. Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuran vatandaşlar, İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Nimet Abla gişesine koştu. Nimet Abla gişesinden bilet alan ve Kayseri'den geldiğini belirten Nihat Kılıç, "Buradan bilet alana büyük ikramiyenin çıkma ihtimali daha yüksek olduğu için geldim" dedi.

"İNSANLAR, UMUT KAPISI GÖRÜYOR"

AA'da yer alan habere göre Kılıç, Nimet Abla'nın kadın veya erkek olduğunu bile bilmediğini anlatarak, "Çeyrek bilet aldım. Bana ikramiye çıkarsa tüm garibanlara yardım etmek istiyorum. Benim parada, pulda, şanda, şöhrette gözüm yok. Geçim şartlarının zorlaşmasından dolayı insanlar burayı bir 'umut kapısı' olarak görüyor" diye konuştu.

"UĞURUNA İNANDIĞIM İÇİN GELDİM"

İstanbul'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Hasan Fırat Polat de kendisine büyük ikramiye çıkması halinde memleketi Elazığ'a büyük bir fabrika kurarak, işsizlere iş imkanı sunacağını söyledi. Milli Piyango bileti almak için Tekirdağ'dan geldiğini belirten Altınay İleri ise daha önce arkadaşlarıyla Nimet Abla'dan bilet aldığını ve biletlerine ikramiye çıktığını bu nedenle buranın "uğuruna" inandığı için tekrar bilet aldığını belirtti.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ NÖBET TUTTU

Vatandaşlar, büyük ikramiye hayalleriyle gişe önünde uzun kuyruklar oluştururken, güvenlik görevlileri de kuyruklarda sorun yaşanmaması için nöbet tuttu. Bazı vatandaşlar ise yüzlerce metre uzunluğundaki kuyrukta beklememek için meydandaki seyyar satıcılardan bilet almayı tercih etti.
Anadolu Ajansı
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