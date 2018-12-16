Hakkari'de doçka silahı ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda doçka silahı ve buna ait mühimmat bulundu
|16 Aralık 2018 09:49
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin
PKK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Merkez Kavaklı köyü kırsal alanında icra edilen operasyonda, doçka silahı, doçka sehpası ile silaha ait 200 mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
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