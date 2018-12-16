Kayak severler Yıldız Dağı'na akın etti
|16 Aralık 2018 10:39
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Sivas'ta beklenen karın yağmasıyla Yıldız Dağı Kayak Merkezi, kar kalınlığının 25 santimetreye ulaşmasıyla kayak severlere kapılarını açtı. Sezonun ilk günü olmasına rağmen kayak severler tesislere akın attı. Sivas ve diğer illerden kayak tesisine gelen profesyonel ve amatör kayakçılar, profesyonel pistlerin henüz açılmamış olmasına rağmen karın tadını çıkartarak hem spor yaptı hem de eğlendi. Tesisteki yoğunluk havadan da görüntülendi.
Pistin kayak için elverişli olduğunu belirten ziyaretçiler, tesiste sezonun açılmasından dolayı duydukları memnuniyeti gide getirdi. Kayak severler kaymak için Sivas'ı tercih ettiklerini, profesyonel kayakçılar için ayrılan pistin açılmasını ise sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.
Sivas İl Özel İdaresinin bir işletmesi olan Yıldız Dağı Kayak Tesisinin idari sorumlusu Buruciye A.Ş Genel Müdürü Mustafa Altun, "Sezonu açtık. Yağan karla birlikte pistlerimizin bir kısmını kaymaya müsait hale getirdik. Sezonun ilk günü olmasına rağmen yoğun bir ilgi var. İnşallah ilerleyen günlerde yoğunluğumuz artarak sezonu sürdüreceğiz" dedi.
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