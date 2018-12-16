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'Ocak ayında engelli öğretmen alacağız'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ocak ayında engelli öğretmen alacağız dedi.
16 Aralık 2018 10:48
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'Ocak ayında engelli öğretmen alacağız'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ocak ayında engelli öğretmen alacağız dedi.

İşte Bakan Selçuk'un 15 aralık 2018 tarihinde, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklama

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK -

Bir başka soru: "2003 yılından bugüne kadar kaç engelli personel istihdamı gerçekleştirilmiştir?"

2003 yılından bugüne kadar 5.037'si eğitim öğretim hizmetleri sınıfında olmak üzere 21.662 engelli personel istihdamı sağlanmıştır. Ocak başında engelli öğretmen alımı tekrar başlayacaktır.

ARZU ERDEM (İstanbul) - Sayı var mı Sayın Bakanım?

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK - Ayrıca, fiilen görev yapan engelli personel sayımız da 22.567'dir.
Memurlar.Net
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