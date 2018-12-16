'Ocak ayında engelli öğretmen alacağız'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ocak ayında engelli öğretmen alacağız dedi.
|16 Aralık 2018 10:48
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ocak ayında engelli öğretmen alacağız dedi.
İşte Bakan Selçuk'un 15 aralık 2018 tarihinde, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklama
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK -
Bir başka soru: "2003 yılından bugüne kadar kaç engelli personel istihdamı gerçekleştirilmiştir?"
2003 yılından bugüne kadar 5.037'si eğitim öğretim hizmetleri sınıfında olmak üzere 21.662 engelli personel istihdamı sağlanmıştır. Ocak başında engelli öğretmen alımı tekrar başlayacaktır.
ARZU ERDEM (İstanbul) - Sayı var mı Sayın Bakanım?
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK - Ayrıca, fiilen görev yapan engelli personel sayımız da 22.567'dir.
Bu haber 3,079 defa okundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan açıkladı. Okul müdürlerine dair yol haritası Şubat'ta
16 Aralık 2018 11:15
|Milli Eğitim Bakanı, TBMM'de soruları cevapladı
16 Aralık 2018 11:06
|Çalışma izni iptal edilen öğretmenler için açıklama
16 Aralık 2018 10:53
|Bakan: Ek ders ücretli öğretmenler için kontenjan kalmadı
16 Aralık 2018 10:44
|Teknoloji Bankası Kanunu kabul edildi
30 Kasım 2018 06:40
|TOBB kanunda değişiklik teklifinin 1. maddesi Genel Kurulda kabul edildi
21 Kasım 2018 07:35
|Bakan Gül'den AİHM kararına ilişkin açıklama
20 Kasım 2018 19:58
|Sosyal medyada sigara paylaşımı yasağı yumuşatıldı
16 Kasım 2018 10:42
|Mezun olacak polislerin 5 bini trafiğe verilecek
15 Kasım 2018 15:02
|İhraç edilen doktorlara dair yeni teklif TBMM'den geçti
14 Kasım 2018 21:09