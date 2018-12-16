Çalışma izni iptal edilen öğretmenler için açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çalışma izni iptal edilen öğretmenlerle ilgili olarak bir komisyon oluşturduklarını ve bazı tedbirler alacaklarını açıkladı
|16 Aralık 2018 10:53
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Meclis Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını cevapladı.
Bakan Ziya Selçuk bir soru üzerine, çalışma izni iptal edilen öğretmenlerle ilgili açıklama yaptı.
Bakan Ziya Selçuk şunları söyledi:
"Hukuki süreci biten, çalışma izni iptal edilen öğretmenlerle ilgili bir komisyon oluşturmuş durumdayız. Bu komisyon marifetiyle çalışma izinleri iptal edilen öğretmenlerimizin özel okullarda çalışmasıyla ilgili çok kısa bir sürede tedbirler alacağımızı söyleyebilirim."
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