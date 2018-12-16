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Akar: Kararlı mücadele sonucu terör faaliyetleri kısıtlandı

Terörle mücadeleye ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Akar, terör örgütünün önümüzdeki günlerde tamamen etkisiz hala getirileceğini söyledi
16 Aralık 2018 11:10
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Akar: Kararlı mücadele sonucu terör faaliyetleri kısıtlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terörle mücadeleye ilişkin bir açıklama geldi.

Akar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kararlı mücadele sonucu terör örgütünde ciddi kırılmalar meydana geldi, terör faaliyetleri son derece kısıtlandı."

İnşallah önümüzdeki günlerde bunun (terör örgütü) tamamını etkisiz hale getirecek bir noktaya gelinecektir."
Anadolu Ajansı
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