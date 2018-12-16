Akar: Kararlı mücadele sonucu terör faaliyetleri kısıtlandı
Terörle mücadeleye ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Akar, terör örgütünün önümüzdeki günlerde tamamen etkisiz hala getirileceğini söyledi
|16 Aralık 2018 11:10
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terörle mücadeleye ilişkin bir açıklama geldi.
Akar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kararlı mücadele sonucu terör örgütünde ciddi kırılmalar meydana geldi, terör faaliyetleri son derece kısıtlandı."
İnşallah önümüzdeki günlerde bunun (terör örgütü) tamamını etkisiz hale getirecek bir noktaya gelinecektir."
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