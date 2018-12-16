1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Avrupa'nın en büyüğü Bilkent Şehir Hastanesi için geri sayım

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi olan Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışına sayılı günler kaldı
16 Aralık 2018 11:12
Yazdır
Avrupa'nın en büyüğü Bilkent Şehir Hastanesi için geri sayım

CCN Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çeçen, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Bilkent Şehir Hastanesi'nin kabul sürecini yürüttüğünü ve 6 aydır bununla ilgili testler yapıldığını ifade etti. Hastanenin açılışı için hazır olduklarını vurgulayan Çeçen, "Kabul süreçleri dikkate alındığında,15 Şubat-15 Mart tarihlerinde devirler olabilir ve hizmete başlayabiliriz. Hastane açılınca, Sağlık Bakanlığı hastaneyi yönetecek, biz kullanım bedeli alacağız. Biz de güvenlik, yemek, sterilizasyon gibi alanlarda 5 yıl boyunca hizmet vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hastanenin yapılışından itibaren kurdaki dalgalanma nedeniyle maliyetlerinin arttığına işaret eden Çeçen, "Sadece kur değil, emtia fiyatları dünya genelinde yükselişte. Bizim kullandığımız tıbbi cihazlar döviz bazlı. Sağlık Bakanlığı da Bilkent Şehir Hastanesi kampüsüne taşındı. Bakanlık 11 ayrı birimde görev yapıyordu. Şu anda piyasaya ödediği kiranın üçte birini bize ödüyor. Hastanede de aynı durum söz konusu. Biz 25 yılın sonunda binayı yenilenmiş olarak tertemiz şekilde vereceğiz." ifadesini kullandı.

"Bu projeyle gurur duyulmalı"

Şehir hastaneleriyle ilgili tartışmalara da değinen Çeçen, şunları kaydetti:

"Belli hizmetlerde garanti var. Mersin'de mesela o garantileri hiç kullanmadık. Garanti rakamı geçilince, o işlem için ödenen rakam düşüyor. Devletin lehine olan bir düzenlemeyi, aleyhteymiş gibi kullanıyorlar. Belli bir kesim bu projelere karşı. Eski dönemleri hatırlayın, hangi seviyeden ne seviyeye geldi hastaneler. Kur açısından baktığımızda, alacağımız kira projeye başladığımız güne göre yüzde 7,7 daha düşük. Asıl kur riski bizde. Çünkü bizim borcumuz dövizle. Ben hiçbir zaman yaptığım işten pişman olmadım. Böyle başarılı projelerden gurur duyulması gerekirken tartışılmasına üzülüyorum. Bu projenin 15 yıldan önce bize getirisi olmuyor."

Bilkent Şehir Hastanesi hakkında

Bilkent Şehir Hastanesi, 9 ayrı ana binadan oluşan bir kampüste faaliyet gösterecek. Hastanenin 904 poliklinik odası, 259 poliklinik destek odası bulunuyor. Günlük 40 bin poliklinik hastanın tedavi edileceği hastane, günde 100 bin hastaya hizmet verecek. 131 ameliyathanesi bulunan hastanede, günlük 650 ameliyat yapılması bekleniyor.

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi olma özelliğini taşıyan hastane, dünya genelinde büyüklük açısından üçüncü sırada bulunuyor.

Ayşenur Sağlam
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,031 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Konkordato kararı alan dev şirket yeniden üretime başladı
16 Aralık 2018 11:33		 Enflasyon zammıyla birlikte emeklilerin ek ödemesi de artacak
16 Aralık 2018 07:00
Yıldırım: Türkiye belirli tipli teknelerde bir marka haline geldi
16 Aralık 2018 06:20		 'Süper indirim' kampanyaları fiyasko çıktı
15 Aralık 2018 23:09
Gelecek yıl tarıma 16,1 milyar liralık destek
15 Aralık 2018 21:56		 Konkordato kararının ardından tekrar üretime başladı
15 Aralık 2018 16:04
İzmir'de palamut akını
15 Aralık 2018 13:12		 'Doğalgaz indirimi vatandaşa da yansımalı'
15 Aralık 2018 11:33
Bakan, e-ticarette güven uygulamasının başladığını açıkladı
15 Aralık 2018 11:19		 Zam oranlarını ifşa etti, işinden oldu
15 Aralık 2018 11:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan: Ek ders ücretli öğretmenler için kontenjan kalmadı
Emekliliğine 1 yıl kala şehit oldu
Çalışma izni iptal edilen öğretmenler için açıklama
Enflasyon zammıyla birlikte emeklilerin ek ödemesi de artacak
Bakan açıkladı. Okul müdürlerine dair yol haritası Şubat'ta
Diyanet'e iftira belgelendi
Milli Eğitim Bakanı, TBMM'de soruları cevapladı
İHA'lar teröristleri böyle görüntüledi
Gazbir Başkanı Arslan, gazda ölümcül hileyi anlattı
Görevine iade edilen öğretmen, eski okuluna atanabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
putlarla izzetli olmak 2
ömer hayyam 1
15.12.2018 m.başakşehir vs galatasaray maçı 3
13.12.2018 beşiktaş vs malmö maçı 1
reklam 1
aşırı özgüven 1
ersun yanal'ın yeniden fenerbahçe'nin başına geçmesi 1
hayal 1
tuvalet kağıdının çok amaçlı kullanılması 1
fatih portakal hakkında suç duyurusu 1
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hemsire Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çorlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Çalışma ve İş Kurumu Geçici Kepçe Operatörü Alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Isparta Çalışma ve İş Kurumu 2 Geçici İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam