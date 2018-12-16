Bakan açıkladı. Okul müdürlerine dair yol haritası Şubat'ta
|16 Aralık 2018 11:15
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının bütçesine dair yaptığı bilgilendirmede, okul müdürlerinin nasıl atanacağına dair yol haritasının Şubat ayında açıklanacağını açıkladı
İşte Ziya Selçuk'un yaptığı açıklama
Öğretmenin ve okul yöneticilerinin bu çerçevedeki rolünü biraz daha vurgulamakta yarar var.
Bir söz vardır eğitim bilimcilerinin çok sıklıkla kullandığı "Bir okul müdürü kadar okuldur."
O sebeple okul müdürlerinin, okul yöneticilerinin eğitimini de çok çok önemsiyoruz ve bununla ilgili olarak da önümüzdeki süreçte bütün okul müdürlerinin belirli bir ehliyet ve nitelik çerçevesinde sınavla alınması ve bu sınavın sonucunda da gereken hizmet içi eğitimlerinin yapılmasının üniversitelerle iş birliği içerisinde gerçekleştirilmesinin yol haritasını da şubat ayından itibaren koymuş olacağız ve hemen okul dönemi, sezonu kapandığında da onların eğitimleri başlamış olacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Milli Eğitim Bakanı, TBMM'de soruları cevapladı
16 Aralık 2018 11:06
|Çalışma izni iptal edilen öğretmenler için açıklama
16 Aralık 2018 10:53
|'Ocak ayında engelli öğretmen alacağız'
16 Aralık 2018 10:48
|Bakan: Ek ders ücretli öğretmenler için kontenjan kalmadı
16 Aralık 2018 10:44
|Teknoloji Bankası Kanunu kabul edildi
30 Kasım 2018 06:40
|TOBB kanunda değişiklik teklifinin 1. maddesi Genel Kurulda kabul edildi
21 Kasım 2018 07:35
|Bakan Gül'den AİHM kararına ilişkin açıklama
20 Kasım 2018 19:58
|Sosyal medyada sigara paylaşımı yasağı yumuşatıldı
16 Kasım 2018 10:42
|Mezun olacak polislerin 5 bini trafiğe verilecek
15 Kasım 2018 15:02
|İhraç edilen doktorlara dair yeni teklif TBMM'den geçti
14 Kasım 2018 21:09