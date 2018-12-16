Bakan açıkladı. Okul müdürlerine dair yol haritası Şubat'ta

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının bütçesine dair yaptığı bilgilendirmede, okul müdürlerinin nasıl atanacağına dair yol haritasının Şubat ayında açıklanacağını açıkladı

İşte Ziya Selçuk'un yaptığı açıklama

Öğretmenin ve okul yöneticilerinin bu çerçevedeki rolünü biraz daha vurgulamakta yarar var.

Bir söz vardır eğitim bilimcilerinin çok sıklıkla kullandığı "Bir okul müdürü kadar okuldur."