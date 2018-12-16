1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Köydeki çocukların 'kızak' keyfi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından çocuklar hafta sonunu fırsat bilerek kendi yaptıkları tahta kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı
16 Aralık 2018 11:18
Yazdır
Köydeki çocukların 'kızak' keyfi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından çocuklar hafta sonunu fırsat bilerek kızaklarla kaydı.

Sarıkamış'a bağlı Isısu köyünde kar yağışının ardından doğa beyaza büründü. Güneşin kendini gösterdiği hafta sonu kızaklarını alan çocuklar kendilerini dışarı attı.

Köyde belirledikleri alanda bir araya gelen yaklaşık 15 çocuk tahta kızaklarıyla dakikalarca tepeye tırmanarak, kızaklarla kendilerini yokuş aşağı bıraktı.

Bunu her seferinde yapan ve yorulmak bilmeyen çocukların eğlencesi güzel görüntüler oluşturdu. Çocuklar zaman zaman kendi aralarında da yarışarak keyifli anlar yaşadı.

Şehirde yaşayan pek çok yaşıtları hafta sonunu alışveriş merkezlerinde geçirirken, yaşadıkları coğrafyanın zorluğuna rağmen sunduğu güzelliklerin de doyasıya tadını çıkaran çocuklar, güneşli havada bazıları mont bile giymeden karların üzerinde eğlendi.

Kızakla kayan çocuklardan Kadir Birlik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu olduğu için kızak kaymanın keyfini yaşadıklarını söyledi.

Köydeki çocukların bir araya gelerek kızak yaptığını ifade eden Birlik, "Sabah erken saatlerde kalkıyoruz, köydeki kahvehanenin önünde buluşup kaymaya geliyoruz, burada çok güzel zaman geçiriyoruz." dedi.

Çocuklardan Kerimcan Gürbüz de başka köyde öğrenim gördüklerini ve kendi köylerine geldiklerinde kayak yaptıklarını belirterek, "Hafta sonu olduğu için kızakları alıp yokuştan aşağı kayıyoruz. Kardan adam yapıyoruz, kartopu oynuyoruz. Burada kayak yaparak eğleniyoruz." diye konuştu.

Batuhan Aktaş ise köydeki çocukların eğlencesinin kızakla kaymak olduğuna işaret ederek, "Sabah kahvaltı yapıp kayak yapmaya çıkıyoruz, köydeki çocuklarla buluşup kayak yapmaya gidiyoruz, kar topu oynuyoruz. Burada kayak yaptığımız kızakları da kendimiz yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 424 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İzmir'de doktor ihmali iddiasıyla suç duyurusu
16 Aralık 2018 10:58		 Kayak severler Yıldız Dağı'na akın etti
16 Aralık 2018 10:39
Nimet Abla bu yıl da talih kuşunu bekleyenlerin değişmez adresi!
16 Aralık 2018 09:45		 Park halindeki otomobil alev topuna döndü
16 Aralık 2018 09:00
Ankara'da tren faciasının yaşandığı hat kullanıma açıldı
16 Aralık 2018 08:30		 Diyanet'e iftira belgelendi
16 Aralık 2018 08:00
Gazbir Başkanı Arslan, gazda ölümcül hileyi anlattı
16 Aralık 2018 07:45		 Pendik'te silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
16 Aralık 2018 07:35
5 yıldır aranan kadın sahte kimlikle yakalandı
16 Aralık 2018 07:30		 Uyarı üstüne uyarı yapılmasına rağmen... Görenler şaşkınlıkla baktı
16 Aralık 2018 07:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan: Ek ders ücretli öğretmenler için kontenjan kalmadı
Emekliliğine 1 yıl kala şehit oldu
Çalışma izni iptal edilen öğretmenler için açıklama
Enflasyon zammıyla birlikte emeklilerin ek ödemesi de artacak
Bakan açıkladı. Okul müdürlerine dair yol haritası Şubat'ta
Diyanet'e iftira belgelendi
Milli Eğitim Bakanı, TBMM'de soruları cevapladı
İHA'lar teröristleri böyle görüntüledi
Gazbir Başkanı Arslan, gazda ölümcül hileyi anlattı
Görevine iade edilen öğretmen, eski okuluna atanabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
putlarla izzetli olmak 2
ömer hayyam 1
15.12.2018 m.başakşehir vs galatasaray maçı 3
13.12.2018 beşiktaş vs malmö maçı 1
reklam 1
aşırı özgüven 1
ersun yanal'ın yeniden fenerbahçe'nin başına geçmesi 1
hayal 1
tuvalet kağıdının çok amaçlı kullanılması 1
fatih portakal hakkında suç duyurusu 1
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hemsire Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çorlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Çalışma ve İş Kurumu Geçici Kepçe Operatörü Alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Isparta Çalışma ve İş Kurumu 2 Geçici İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam