1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli enerji silahı Wattozz yılda 250 milyon dolar getirecek

Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak: "Wattozz'un dünya satışlarından ülkemize yıllık ortalama 250 milyon dolar gibi bir döviz kazancı getirmeyi hedefliyoruz." dedi
16 Aralık 2018 12:20
Yazdır
Milli enerji silahı Wattozz yılda 250 milyon dolar getirecek

Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, Türk mühendisler tarafından üretilen milli enerji silahı Wattozz'un Türkiye'ye ciddi katma değer getireceğine inandıklarını belirterek, "Wattozz'un dünya satışlarından ülkemize yıllık ortalama 250 milyon dolar gibi bir döviz kazancı getirmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar 100 den fazla ülkeden distribütörlük talebi aldık, bunları tek tek değerlendiriyoruz." dedi.

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahın isminin iki farklı kelimeden türetildiğini anlattı. Watt kelimesinin uluslararası bir terim olarak güç birimini temsil ettiğini dile getiren Albayrak, 'vatoz'un ise elektrik çarpma etkisinde akım veren bir balık cinsi olduğunu hatırlattı.

Wattozz'un dünyada öldürücü olmayan kontrol silahı olarak kabul edilen uzaktan etkili elektroşok silahlarının en gelişmişi olduğunu belirten Albayrak, silahın fiziksel bir zarar vermeden sağlık açısından risksiz değerlerdeki elektrik enerjisiyle şüpheliyi etkisiz hale getirmek için kullanıldığını söyledi.

Albayrak, silahın özellikleri konusunda şu bilgileri verdi:

"Wattozz silahının en dikkat çekici özelliği kablosuz olması. 25 yıldır bunu başarabilen ülke çıkmadı. Ayrıca silahın şok seviyesi ve süresi mermilerinde bulunan radyo frekansı alıcısı sayesinde uzaktan kontrol edilebilir özelliğe sahip. 25 yıldır değişmeyen eski kablo teknolojisi nedeniyle ABD yapımı silahı kullanmak çok fazla risk içeriyor, silahtan çıkan kablolara bağlı iki adet dart iğnesi havada 50 santimetre ve üzeri açılım yarattığı için doğrudan hedef almak mümkün olmuyordu. Bu yüzden, ciddi yaralanmalar da kaçınılmaz hale geliyordu. Türk mühendislerimiz Wattozz silahında kablo sistemini tamamen ortadan kaldırdı ve böylece istenilen noktaya ateş edilmesi mümkün kılındı. Wattozz'un bir diğer özelliği de içine yerleştirilmiş hd kamera çalışmadan silahın aktif hale gelmemesidir. Bu kamera hem suistimal önleyicidir hem de delil niteliği taşır."

Türk savunma sanayisinin ürünü olarak Wattozz silahının Türkiye'ye ciddi bir katma değer sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Albayrak, "Örneğin Ocak ayının 24'ünde Malezya'da tüm Malezya televizyonlarının katılımı eşliğinde ilk yurt dışı tanıtım organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Wattozz'un dünya satışlarından ülkemize yıllık ortalama 250 milyon dolar gibi bir döviz kazancı getirmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar 100 den fazla ülkeden distribütörlük talebi aldık, bunları tek tek değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Söz konusu silahın satışlarından elde edilecek gelirle yine yerli projeler geliştirmeye devam edeceklerini ifade eden Albayrak, silahın pazarının sadece emniyet güçleri ile sınırlı olmadığını, Wattozz'un bazı ülkelerde kişisel savunma aracı olarak sivillere de satılabileceğini kaydetti.

Elektroşok silahları, 117 ülkede bir milyondan fazla polis memuru tarafından suçun işlenmesini önlemek ve direnmeyi etkisiz hale getirmek amacıyla zor kullanma yetkisi kapsamında orantılılık ilkesine göre ateşli silahlardan önce kullanılıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 9,241 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM'nin bütçe mesaisi sona eriyor
16 Aralık 2018 12:41		 Konkordato kararı alan dev şirket yeniden üretime başladı
16 Aralık 2018 11:33
Avrupa'nın en büyüğü Şehir Hastanesi için geri sayım
16 Aralık 2018 11:12		 Enflasyon zammıyla birlikte emeklilerin ek ödemesi de artacak
16 Aralık 2018 07:00
Yıldırım: Türkiye belirli tipli teknelerde bir marka haline geldi
16 Aralık 2018 06:20		 'Süper indirim' kampanyaları fiyasko çıktı
15 Aralık 2018 23:09
Gelecek yıl tarıma 16,1 milyar liralık destek
15 Aralık 2018 21:56		 Konkordato kararının ardından tekrar üretime başladı
15 Aralık 2018 16:04
İzmir'de palamut akını
15 Aralık 2018 13:12		 'Doğalgaz indirimi vatandaşa da yansımalı'
15 Aralık 2018 11:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan: Ek ders ücretli öğretmenler için kontenjan kalmadı
Milli Eğitim Bakanı, TBMM'de soruları cevapladı
Çalışma izni iptal edilen öğretmenler için açıklama
Bakan açıkladı. Okul müdürlerine dair yol haritası Şubat'ta
Emekliliğine 1 yıl kala şehit oldu
Enflasyon zammıyla birlikte emeklilerin ek ödemesi de artacak
Diyanet'e iftira belgelendi
Konkordato kararı alan dev şirket yeniden üretime başladı
İstanbul'da tinerci dehşeti! Genç polisin boynunu kestiler
Görevine iade edilen öğretmen, eski okuluna atanabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yemek henüz pişmeden biten tüp 1
vazife çıkarmak 1
hayal 1
fatih portakal hakkında suç duyurusu 1
zani 1
muhalif yazarlar 3
osmanlı 2
motosiklet'e emniyet kemeri cezası 1
kırmızı bereliler 1
13.12.2018 Ankara'da yüksek hızlı tren kazası 3
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hemsire Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çorlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Çalışma ve İş Kurumu Geçici Kepçe Operatörü Alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Isparta Çalışma ve İş Kurumu 2 Geçici İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam