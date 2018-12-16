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Türk mezesi dünya sofralarını süslüyor

İzmir'de faaliyet gösteren bir firma yaprak sarma, humus ve çiğ köfte gibi Türk mezelerini Türklerin yoğun yaşadığı 14 ülkeye ihraç ediyor
16 Aralık 2018 12:37
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Türk mezesi dünya sofralarını süslüyor

İzmir'de faaliyet gösteren hazır gıda firması, yaprak sarma, çiğ köfte, humus, haydari gibi Türk mezelerini 14 ülkeye ihraç ediyor.

İç pazardan gelen taleplere yanıt vermek üzere 1991'de 25 metrekarelik bir atölyede meze üretmeye başlayan iki girişimci, talebin hızla artmasıyla tesisi büyütmeye karar verdi ve Torbalı ilçesinde 16 bin metrekare kapalı alanda meze fabrikası kurdu.

Yaklaşık 550 kişinin çalıştığı tesiste ürün çeşidi de yıldan yıla artış gösterdi.

İlk yıllarda atom, haydari ve yaprak sarmayla başlayan meze üretimi, yöresel tatların da bulunduğu 250 çeşide kadar çıktı.

Özellikle Türklerin yoğun yaşadığı Avrupa ülkelerine ihracata başlayan firma, kısa sürede 14 ülkeye meze satarak yıllık 3 milyon dolar döviz girdisi sağladı.

Aynı zamanda Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Ege Hazır Yiyecek firması ortağı Murat Ödül, AA muhabirine, insanların evlerine gittiğinde hazır ve pratik yiyeceklere ulaşmaları fikriyle yola çıktıklarını söyledi.

Küçük bir atölyede başlayan serüvenin bugün büyük bir tesisle devam ettiğini ifade eden Ödül, "Ülkemizin alışık olduğu ürünler, ulusal marketlerde satılıyor. Bunun yanında ihracatımız da var. Yaklaşık 250 çeşit ürün var ama yaprak sarmamız lokomotif bir ürün. Ürünlerimiz, Almanya, ABD, Fransa ve İsveç'te yaygın olarak tüketiliyor." diye konuştu.

Humusla dünya markası olma hedefi

Özellikle yılbaşı öncesi iş yoğunluğunun arttığını, günde ortalama 300 ton meze ürettiklerini dile getiren Ödül, tarım ürünlerine yaptıkları katma değerin bazı mezelerde 2-3 kata kadar ulaştığına işaret etti.

Ödül, ihracatı dünya genelindeki Türk uyruklulara hitaben yapmalarına rağmen humus gibi Orta Doğu'ya özgü tatların farklı uyruklara sahip insanlarca da tercih edildiğini, gelecekte bu alanda markalaşmayı hedeflediklerini anlattı.
Anadolu Ajansı
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