Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
Gara ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi
|16 Aralık 2018 12:50
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Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerine 15-16 Aralık'ta düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiği belirtildi.
Harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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