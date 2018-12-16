Gürültü kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı
|16 Aralık 2018 13:10
|Yazdır
Kütahya'nın Pirler Mahallesi'ndeki Germiyan Sokağı'nda, bu sabah saat 02.30 sıralarında, iddialara göre Sezai K. ile evinde misafir olarak kalan arkadaşı Mustafa Ç., geceleyin evlerinin önünde gürültü yapan Anıl T. (25),Yalçın Ş. (17) ve kardeşi Salih Ş. (16) ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda evde misafir olarak bulunan Mustafa Ç. tabancayla havaya ateş etti, Sezai K. da evden aldığı av tüfeğiyle pencereden ateş ederek Anıl T.'yi başından, Yalçın Ş. ile kardeşi Salih Ş.'yi de kol ve bacaklarından yaraladı.
YARALANAN 3 KİŞİ AMBULANS BEKLEDİ
DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi bir süre yerde yatarak ambulansın gelmesini bekledi. Yaralılar gelen ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
1 AV TÜFEĞİ, 2 RUHSATSIZ SİLAH BULUNDU
Polis ekipleri olayda kullanılan av tüfeğini evin içinde, 2 adet ruhsatsız tabancayı da evin bahçesinde buldu. Ekipler ev sahibi Sezai K. ile arkadaşı Mustafa Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Zabıta memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
16 Aralık 2018 15:03
|Mağazadan bebek kamerası çalmışlar
16 Aralık 2018 14:58
|Ümraniye'de sanal kumar operasyonu
16 Aralık 2018 14:45
|15 Temmuz Köprüsü'nde intihar girişimi
16 Aralık 2018 14:15
|İstanbul'da tinerci dehşeti! Genç polisin boynunu kestiler
16 Aralık 2018 14:06
|Polisin şehit olduğu kazada çarpan aracın hızı 135 kilometreymiş
16 Aralık 2018 13:55
|Siirt'te operasyona giden 10 asker yaralandı
16 Aralık 2018 12:06
|Nevşehir'de boşanmak isteyen karısını vurduktan sonra intihar etti
16 Aralık 2018 11:40
|İzmir'de kediye işkence yapıldığı iddiası
16 Aralık 2018 10:27
|E.Y.Malatyaspor Kulübü Binasına silahlı saldırı
16 Aralık 2018 09:22