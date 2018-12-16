Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon
Van'da içerisinde teröristlere ait yaşam malzemesi bulunan sığınak kullanılamaz hale getirildi
|16 Aralık 2018 13:33
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Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tahılköy Mahallesi kırsalında düzenlenen "Şehit Jandarma Er Emin Arı Operasyonu"nda teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.
Sığınaktaki aramada 4 terörist kıyafeti, 50 metre kablo, 5 ampul, 2 fener, şeker, koli bandı, güneş gözlüğü, sağlık malzemeleri, battaniye, branda, kantar, pil, 12 kilogramlık tüp ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.
Sığınak kullanılamaz hale getirildi.
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