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Polisin şehit olduğu kazada çarpan aracın hızı 135 kilometreymiş

KONYA'da göreve giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin bulunduğu minibüse çarpıp, polis memuru Ali Teke'nin (37) şehit olmasına neden olan otomobilin sürücü Muhammet Ali T.'nin (25) hastanedeki tedavisi sürerken, yanındaki Muazzez Y. (30) taburcu edildi. Jandarmanın yaptığı olay yeri inceleme sonucunda Muhammet Ali T.'nin aracının hızının 135 kilometre olduğu ve sürücünün asli kusurluğu olduğu tespit edildi
16 Aralık 2018 13:55
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Polisin şehit olduğu kazada çarpan aracın hızı 135 kilometreymiş

Kaza, 8 Aralık günü saat 05.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih ve Karakayış caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Yüksekten düşme vakası için olay yerine giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibin içinde bulunduğu minibüse, kavşakta Muhammet Ali T.'nin kullandığı 42 FKG 63 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle polis memuru Yaşar Orman'ın (37) kullandığı 42 DIB 73 plakalı Olay Yeri İnceleme aracı karşı şeride geçip devrildi. Kazada, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Ali Teke şehit olurken, ekip arkadaşları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz (41) ile otomobil sürücüsü Muhammet Ali T. ve beraberindeki Muazzez Y. yaralandı. Yaralı polis memurları Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, diğer araç sürücüsü ve yanındaki kadın yolcu tedavileri için Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

İKİSİ DE ALKOLLÜ ÇIKTI

Hastanede alınan kan örneğinde Muhammet Ali T.'nin 2.70 promil, Muazzez Y.'nin ise 2.38 promil alkollü olduğu tespit edildi. Muhammet Ali T.'nin Konya Numune Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği belirtilerken, Muazzez Y.'nin ise taburcu edildiği öğrenildi.

'ARAÇTA BİRA VE VİSKİ İÇTİK'

Kuaförlük yaptığını söyleyen Muazzez Y.'nin polise verdiği ifadesinde, "Akşam işten çıktıktan sonra Muhammet otomobille beni aldı. Arabada viski ve bira vardı. Hem alkol aldık hem de dolaştık. Nereleri dolaştık, ne kadar içtik bilmiyorum. Ben kaza anını hatırlamıyorum. Polislere mi yoksa başka bir araca mı çarptık bilmiyorum. Kaza nerede oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Tek hatırladığım bu" dediği öğrenildi.

135 KİLOMETRE HIZLA ÇARPMIŞ

Kazanın ardından jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan incelemelerde kontrollü geçişin olduğu kavşakta geçiş hakkının ekip otosunda olduğu, Muhammet Ali T.'nin kullandığı otomobilin hiç fren yapmadığı ve 135 kilometre hızla ekip aracına çarptığı tespit edildi. Ayrıca sürücü Muhammet Ali T.'nin asli kusurlu olduğu belirlendi.

POLİSLER TABURCU OLDU

Kaza sonrası Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan polis memurları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz'ın taburcu olduğu öğrenildi. Polis memurlarının, kaza anında kendilerine çarpan otomobili hiç görmediklerini, bir anda otomobilin kendilerine çarptığını, minibüs devrildikten sonra ise kaza yaptıklarını anladıklarını, çevredeki vatandaşların yardımlarına koştuklarını, yardıma gelen vatandaşlara ise o an çağrılarına cevap vermeyen şehit arkadaşları Ali Teke'yi kurtarmalarını istedikleri öğrenildi.
DHA
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