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15 Temmuz Köprüsü'nde intihar girişimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan bir kişi intihara teşebbüs etti. Olay yerine kısa sürede gelen deniz polisi, şahsı yaralı olarak çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı
|16 Aralık 2018 14:15
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne aracıyla gelen bir erkek boğaza atlayarak intihar girişiminde bulundu. Deniz polisi tarafından denizden yaralı olarak çıkarılan İ.Ç. hastaneye kaldırıldı.
DHA'nın edindiği bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne saat 12.00 sıralarında aracıyla gelen İ.Ç. köprüden boğaza atladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi.
Deniz Polisi İ.Ç.'yi denizden yaralı olarak, Beylerbeyi sahiline çıkardı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtilen İ.Ç. ambulansla İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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