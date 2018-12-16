Erciyes'te kayak sezonu açıldı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı
|16 Aralık 2018 14:34
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Erciyes'te kar yağışı ve suni kar makineleriyle yapılan çalışmaların ardından kayak sezonu açıldı.
Hafta sonu tatili için Erciyes Kayak Merkezi'ni tercih eden vatandaşlar, kayak ve kızaklarla kaymanın keyfini yaşardı.
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, havaların soğumasıyla aylardır bekledikleri yeni sezon heyecanını yaşamaya başladıklarını söyledi.
Pistlerin kayak severlerin hizmetine açıldığını ifade eden Cıngı, "Kar yağıp da pistlerimizi açtığımız zaman en mutlu günümüzü yaşamış oluyoruz.
Kayak yapmayı özleyen kayakçılarımız, Erciyes'e gelip kayak yapmaya başladı" dedi.
Kayak severler ise sezonun açıldığı için mutlu olduklarını belirtti.
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