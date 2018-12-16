İntiharına polisin engel olduğu kadın, sinir krizi geçirdi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, işsiz Semiha A. (42), ekonomik sıkıntıları olduğu gerekçesiyle yaşamına son vermek için üst geçide çıktı. Ağlayan ve ayaklarını aşağı sarkıtan kadını görenler, inmesi için ikna etmeye çalıştı. Polislerin intihardan vazgeçirdiği Semiha A., sinir krizi geçirince hastaneye kaldırıldı
|16 Aralık 2018 14:49
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Olay, öğle saatlerinde, Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda meydana geldi.
Ekonomik sıkıntıları olduğu öğrenilen işsiz Semiha A., çevre yoluna atlayıp, yaşamına son vermek için üst geçide çıktı.
Korkulukları tutarken, ayaklarını aşağı sarkıtan ve gözyaşı döken kadını görenler, polise haber verdi.
Çevredekiler, polis gelene kadar, aşağı inmesi için Semiha A.'yı ikna etmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, üst geçide çıktı.
Semiha A. ile bir süre konuşan ekipler, intihardan vazgeçen kadını korkuluklardan uzaklaştırdı.
Sinir krizi geçiren Semiha A., sağlık görevlilerince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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