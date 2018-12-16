Cumhurbaşkanı Erdoğan Şeb-i Arus törenlerine katılacak
|16 Aralık 2018 14:51
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Konya'da Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şeb-i Arus Töreni'ne katılacak, yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını gerçekleştirecek.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her yıl Şeb-i Arus Törenleri için Konya'ya geldiğini anımsattı.
Bu yıl da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şeb-i Arus Töreni'nde Konya'da ağırlayacaklarını belirten Altay, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımız yarın saat 13.00'da Mevlana Meydanı'nda toplu açılış törenini gerçekleştirecek. Akşam da Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Şeb-i Arus Töreni'ne katılacak. Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılışa tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda, aralarında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan 26 yatırımın da bulunduğu toplam 99 hizmetin açılışını gerçekleştirecek. Bakanlıkların, üniversitelerin ve belediyelerin yatırımlarından oluşan, açılışı yapılacak yerlerin toplam maliyeti 1 milyar 464 milyon lira."
Engin Özekinci
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MHP'li vekilden 'Ülkücü kardan adam' pozu
16 Aralık 2018 17:55
|Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor
16 Aralık 2018 17:06
|Bakan Soylu rest çekti: Vız gelir, tırs gider
16 Aralık 2018 16:54
|Ankara için adı geçen Yıldırım'dan oy açıklaması
16 Aralık 2018 16:01
|Kocaeli'de kentsel dönüşüm toplantısında gerginlik
16 Aralık 2018 15:23
|Erdoğan: Sınırlarımıza saldırana bedelini ödeteceğiz
16 Aralık 2018 14:54
|'Trump, Gülen'in iadesi için çalışıldığını söyledi'
16 Aralık 2018 13:45
|TBMM'nin bütçe mesaisi sona eriyor
16 Aralık 2018 12:41
|Akar: Kararlı mücadele sonucu terör faaliyetleri kısıtlandı
16 Aralık 2018 11:10
|AK Parti heyetinden Çin'e ziyaret
16 Aralık 2018 10:07