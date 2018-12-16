İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı nedeniyle yarın bazı yollar ulaşıma kapalı olacak
|16 Aralık 2018 15:05
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde, Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.
Açıklamada, yarın saat 17.00'den müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey Sokağı'nın trafiğe kapatılacağı kaydedildi.
Hüseyin Bağış
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