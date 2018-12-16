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Zabıta memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
|16 Aralık 2018 15:03
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- Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Fuat Tezgel (30) yönetimindeki 34 AD 9440 plakalı otomobil, Çanakkale-İstanbul kara yolu Evreşe beldesi çıkışında devrildi.
Kazada, Tezgel, olay yerinde hayatını kaybetti. Fuat Tezgel'in Evreşe Belediyesinde zabıta memuru olduğu öğrenildi.
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