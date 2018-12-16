Okulun sundurması biriken kar nedeniyle çöktü
Şehit Hacı Alan Anadolu İmam Hatip Lisesinin terasındaki sundurma, biriken kar yüzünden çöktü
|16 Aralık 2018 15:06
|Yazdır
Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki bir okulun terasındaki sundurma, biriken kar nedeniyle çöktü.
Alınan bilgiye göre, Kanitat Mahallesi'nde 120 öğrencinin eğitim gördüğü Şehit Hacı Alan Anadolu İmam Hatip Lisesinin 3'üncü katındaki terasın sundurması, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
Okulun tatil olması dolayısıyla herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı olayın ardından Kaymakam Levent Yetgin, okulda incelemede bulundu.
Kentte 3 gündür aralıklı olarak etkili olan kar yağışı dolayısıyla ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Bu haber 943 defa okundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Öğrencilerin okuma oranını ve başarısını artırdı
16 Aralık 2018 16:04
|Okulun koridor ve kapılarını hat sanatıyla süslediler
15 Aralık 2018 20:56
|Okul kantininde meyve satışı
15 Aralık 2018 20:51
|Kaymakamdan öğrencilere ders gibi kaza anısı
15 Aralık 2018 20:46
|Hakkari'de okulun çöken istinat duvarı onarılacak
15 Aralık 2018 18:54
|Öğrenciler kale direği üretip okullara gönderiyor
15 Aralık 2018 17:56
|Lise öğrencileri, gözlüğe monte edilen 'mouse' geliştirdi
14 Aralık 2018 16:01
|Fabrika gibi okul!
13 Aralık 2018 19:00
|Şehidin adı 34 yıl sonra mezun olduğu okula verildi
12 Aralık 2018 21:06
|Tokat attığı iddia edilen öğretmene velilerden destek
12 Aralık 2018 20:28