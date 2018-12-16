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Okulun sundurması biriken kar nedeniyle çöktü

Şehit Hacı Alan Anadolu İmam Hatip Lisesinin terasındaki sundurma, biriken kar yüzünden çöktü
16 Aralık 2018 15:06
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Okulun sundurması biriken kar nedeniyle çöktü

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki bir okulun terasındaki sundurma, biriken kar nedeniyle çöktü.

Alınan bilgiye göre, Kanitat Mahallesi'nde 120 öğrencinin eğitim gördüğü Şehit Hacı Alan Anadolu İmam Hatip Lisesinin 3'üncü katındaki terasın sundurması, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Okulun tatil olması dolayısıyla herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı olayın ardından Kaymakam Levent Yetgin, okulda incelemede bulundu.

Kentte 3 gündür aralıklı olarak etkili olan kar yağışı dolayısıyla ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Anadolu Ajansı
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