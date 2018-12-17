Yargı; "öğretmenin boş gününe nöbet görevi verilemez"

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ocak 2018 tarihinde okullara gönderilen bir yazıyla, "...Sayın Valimizin okullarımıza yapmış olduğu denetimler sonrasında Müdürlüğümüze ulaşan 'Denetim Raporlarında' ... ikinci yarıyılda öğretmen arkadaşlarımızın ders programının uygun olması halinde haftada bir gün ders saatleri açısından tamamen boş bırakılması ve o gün nöbet tutmalarının temini üzerinde çalışılmalıdır talimatı verilmiştir" denilerek, 2017-2018 öğretim yılı ikinci yarıyılında öğretmen nöbet çizelgelerinin valinin talimatı gereğince düzenlenmesi istenmişti.

Söz konusu işleme karşı açılan davada, Samsun Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, "İlköğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin ne şekilde nöbet tutacağının (mevzuatta) ayrıntılı olarak düzenlendiği, nöbet görevinin öğretmenin temel yükümlülüğü olan ders anlatma göreviyle çelişmediği, söz konusu görevin fiilen okulun belli bir noktasında ifa edilmesi gereken bir niteliğinin bulunmadığı, nitekim mevzuatta da nöbetin tanımlanmadığı ve nöbetçi öğretmene ders verilmeyeceğine ilişkin bir hüküm de bulunmadığı görüldüğünden mevzuat hükümlerini aşacak şekilde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmediği" gerekçesiyle işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Bu konu gündeme geldiğinde; "Türk Silahlı Kuvvetleri Nöbeti "belli bir sıra ve süre ile" diye tanımlayarak belirli bir süre içerisinde nöbetin tutulmasını öngörmesine rağmen Mili Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerinde hayatın olağan akışına aykırı olarak "normal eğitim yapan okullarda gün süresince" diyerek belirli bir süre kısıtlaması olmadan tanımlama yapmakta sabah 06:30 da başlayan eğitim öğretimin akşam 18:30 da bittiği göz önünde bulundurulacak olursa öğretmeni Süpermen yerine koymaktadır. Bir çok okul kurum yöneticisi, milli eğitim müdürlüğü ve bakanlık yetkilileri ne yazık ki Öğretmen ile koruma memuru veya güvenlik görevlisini karıştırmaktadırlar. Öğretmen Koruma memuru veya güvenlik görevlisi değildir." tespitini yaptığımız "Öğretmen nöbeti, bir güvenlik hizmeti midir?" dosyamızdaki detaylı araştırmamızı yayınlamıştık.

İşte mahkeme kararı;

Ahmet KANDEMİR