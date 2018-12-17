1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargı; "öğretmenin boş gününe nöbet görevi verilemez"

Çorum Valiliği'nin okullarda öğretmenlerin haftanın bir günü derse girmeyip bütün gün nöbet tutmalarına yönelik talimatı doğrultusunda nöbet listelerinin hazırlanmasına dair işleminin iptali istemiyle açılan davada, Bölge İdare Mahkemesi, mevzuat hükümlerini aşacak şekilde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk görmeyerek yürütmenin durdurulmasına hükmetti.
17 Aralık 2018 00:02
Yazdır
Yargı;

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ocak 2018 tarihinde okullara gönderilen bir yazıyla, "...Sayın Valimizin okullarımıza yapmış olduğu denetimler sonrasında Müdürlüğümüze ulaşan 'Denetim Raporlarında' ... ikinci yarıyılda öğretmen arkadaşlarımızın ders programının uygun olması halinde haftada bir gün ders saatleri açısından tamamen boş bırakılması ve o gün nöbet tutmalarının temini üzerinde çalışılmalıdır talimatı verilmiştir" denilerek, 2017-2018 öğretim yılı ikinci yarıyılında öğretmen nöbet çizelgelerinin valinin talimatı gereğince düzenlenmesi istenmişti.

Söz konusu işleme karşı açılan davada, Samsun Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, "İlköğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin ne şekilde nöbet tutacağının (mevzuatta) ayrıntılı olarak düzenlendiği, nöbet görevinin öğretmenin temel yükümlülüğü olan ders anlatma göreviyle çelişmediği, söz konusu görevin fiilen okulun belli bir noktasında ifa edilmesi gereken bir niteliğinin bulunmadığı, nitekim mevzuatta da nöbetin tanımlanmadığı ve nöbetçi öğretmene ders verilmeyeceğine ilişkin bir hüküm de bulunmadığı görüldüğünden mevzuat hükümlerini aşacak şekilde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmediği" gerekçesiyle işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Bu konu gündeme geldiğinde; "Türk Silahlı Kuvvetleri Nöbeti "belli bir sıra ve süre ile" diye tanımlayarak belirli bir süre içerisinde nöbetin tutulmasını öngörmesine rağmen Mili Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerinde hayatın olağan akışına aykırı olarak "normal eğitim yapan okullarda gün süresince" diyerek belirli bir süre kısıtlaması olmadan tanımlama yapmakta sabah 06:30 da başlayan eğitim öğretimin akşam 18:30 da bittiği göz önünde bulundurulacak olursa öğretmeni Süpermen yerine koymaktadır. Bir çok okul kurum yöneticisi, milli eğitim müdürlüğü ve bakanlık yetkilileri ne yazık ki Öğretmen ile koruma memuru veya güvenlik görevlisini karıştırmaktadırlar. Öğretmen Koruma memuru veya güvenlik görevlisi değildir." tespitini yaptığımız "Öğretmen nöbeti, bir güvenlik hizmeti midir?" dosyamızdaki detaylı araştırmamızı yayınlamıştık.

İşte mahkeme kararı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,874 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yargı; "Kademe ilerlemesi cezası teklifine yapılan itiraz Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülmelidir."
17 Aralık 2018 00:03		 Yargı; "kamusal eğitim devletin görevidir, devredilemez" dedi
10 Aralık 2018 00:01
Okulun Whatsapp grubunda sendikal faaliyet yapılabilir mi?
28 Kasım 2018 00:02		 Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin işten ayrılma maddesi hakkında yargı kararı
30 Nisan 2018 00:05
Yargı "Ödüllendirmede aynı kişinin farklı sıfatlarla vermiş olduğu puanlar arasında farklılık olamaz" dedi
30 Nisan 2018 00:04		 Proje okulundaki öğretmenin, nakline kim yetkilidir?
03 Temmuz 2017 00:01
Yargı; okul bahçesinde sendikal bildiri okunabilir
10 Nisan 2017 00:04		 Usta öğreticilere bağımsız ders verilemeyecek
03 Nisan 2017 00:05
Okul sağlığı hizmetleri protokolü ve uygulama kılavuzu yayımlandı
30 Mart 2017 00:01		 Hüseyin Çelik'in 76. madde atamalarına, 8 yıl sonra, iptal kararı
20 Mart 2017 09:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında 36 alanda değişiklik yapıldı
Yargı; "öğretmenin boş gününe nöbet görevi verilemez"
Hakim ve savcı olmayanlar, Adalet Bakanlığında, neden daire başkanı olamıyor?
Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu düzenlenecek
Milli Eğitim Bakanlığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
17 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Nobel Barış Ödülü alan Murad: DEAŞ üyesi yeğenim, bizi öldürmekle tehdit etti
Yargı; "Kademe ilerlemesi cezası teklifine yapılan itiraz Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülmelidir."
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
osmanlı 1
kırmızı bereliler 1
sarı yelek terörüne özenen bedelini öder 2
Bira 1
yemek henüz pişmeden biten tüp 1
13.12.2018 Ankara'da yüksek hızlı tren kazası 1
doğum gününde mutsuz olmak 1
mehmed uzun 1
motosiklet sürücüsüne emniyet kemeri cezası 2
vazife çıkarmak 1
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı-Düzeltildi
Eleşkirt Belediyesİ Antrenör Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Muafaza Memuru ve muhendis Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Mezitli Tarım ve Truzim 1 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hemsire Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çorlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam