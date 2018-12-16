1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DEÜ'de 13 milyon liralık yolsuzluk

DEÜ'de öğrenci ihbarıyla ortaya çıkan 2005-2013 yılları arasındaki 13 milyon liralık yolsuzlukta 132 kişinin yargılanmasına devam edildi. 4 yıldır görülen davada 23. duruşmada da karar çıkmadı
16 Aralık 2018 15:31
Yazdır
DEÜ'de 13 milyon liralık yolsuzluk

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) 2005-2013 yılları arasında öğrenci harçlarını, yaşlı ve öğrencilerine ait banka hesapları ile zimmetine geçiren Deniz Ö. liderliğindeki örgüt, 23. kez hakim karşısına çıktı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 132 kişinin yargılandığı davanın son duruşmasında konuşan sanık İlknur G'nin avukatı Hasan Ünal, "Müvekkilime atılı zimmet suçunun unsurları yoktur. Üniversite hesabından para çekmeye yetkili kişi ve kişiler bellidir" dedi. Sanık Süleyman Y'nin avukatı Ayşe Ayaz, "Ek raporu kabul etmiyoruz. Bilirkişi raporunda belirtildiği şekilde müvekkilimin hesaplarına para girmiş olsaydı varlığında artış olurdu. Müvekkilim şoför olarak çalışmaktadır.

Hesabına giren paranın nereden geldiğini bilmesi mümkün değildir. Kendisine verilen görev gereği hesabına gelen parayı çekerek ilgililere teslim etmiştir. Eğitim durumu itibariyle ilkokul mezunu bir kişinin bu şekilde karmaşık bir suçu işlemiş olması mümkün değildir" dedi. Bir sonraki duruşma 13 Şubat tarihine ertelendi. Duruşmanın ardından dava sanıklarından boyacı Mustafa K, Egeli Sabah'a yaptığı açıklamada, "Ben boyacılık yapıyorum. Bankamatik kartı yüzünden aylarca hapis yattım. Babam üzüntüden hastalanıp öldü. Eniştem, 'bankalara borcum var' diyerek ara sıra benim bankamatik kartımı alırdı. Bir gün polisler gelip beni alelacele götürdüler.

Dosyadaki bilirkişi raporuna ekledikleri CD içindeki deliller de kayboldu. Avukatım bunu mahkemeye bildirdi ama mahkeme onun bildirdiği bu hususa itibar etmedi. Bir de son duruşmadan dakikalar önce alelacele İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti değişti. Zimmet suçunu teknik olarak sadece devlette çalışan görevliler işleyebilirmiş. Davada yargılananların çoğu benim gibi üniversite ile hiç bağı olmayan gariban insanlar. Beraat etmek istiyorum" dedi.

CEYHAN TORLAK
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 11,985 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koşu bandından uyuşturucu çıktı
15 Aralık 2018 22:27		 3 mühendis cinayetinden aranan şüpheli yakalandı
15 Aralık 2018 20:41
Çocuk istismarı iddiasına 42 yıl 6 aya kadar hapis istemi
15 Aralık 2018 16:45		 Cezaevinden çıktı, yine tacizden yakalandı
13 Aralık 2018 23:03
Polis memuru 'çalışma saatleri'nden şikayet etmiş
12 Aralık 2018 19:48		 İşte Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ilk ifadesi
12 Aralık 2018 19:06
Ataman'ın Haydar Dümen'e açtığı dava reddedildi
11 Aralık 2018 22:26		 Bir Polis şehit olmuştu: 'Ne kadar içtik bilmiyorum'
11 Aralık 2018 21:51
İstanbul'da 4 define avcısı suçüstü yakalandı
10 Aralık 2018 21:56		 Yasak aşk cinayetinde astsubay hakim karşısına çıktı
10 Aralık 2018 19:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan: Ek ders ücretli öğretmenler için kontenjan kalmadı
Milli Eğitim Bakanı, TBMM'de soruları cevapladı
Çalışma izni iptal edilen öğretmenler için açıklama
Bakan açıkladı. Okul müdürlerine dair yol haritası Şubat'ta
Emekliliğine 1 yıl kala şehit oldu
İstanbul'da tinerci dehşeti! Genç polisin boynunu kestiler
Konkordato kararı alan dev şirket yeniden üretime başladı
Diyanet'e iftira belgelendi
Enflasyon zammıyla birlikte emeklilerin ek ödemesi de artacak
Görevine iade edilen öğretmen, eski okuluna atanabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
reklam 2
zani 1
Kapatıcı 2
Bira 1
13.12.2018 Ankara'da yüksek hızlı tren kazası 3
15.12.2018 m.başakşehir vs galatasaray maçı 1
muhalif yazarlar 1
kırmızı bereliler 1
hayal 1
vazife çıkarmak 1
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hemsire Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çorlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Çalışma ve İş Kurumu Geçici Kepçe Operatörü Alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Isparta Çalışma ve İş Kurumu 2 Geçici İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam