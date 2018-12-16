DEÜ'de 13 milyon liralık yolsuzluk

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) 2005-2013 yılları arasında öğrenci harçlarını, yaşlı ve öğrencilerine ait banka hesapları ile zimmetine geçiren Deniz Ö. liderliğindeki örgüt, 23. kez hakim karşısına çıktı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 132 kişinin yargılandığı davanın son duruşmasında konuşan sanık İlknur G'nin avukatı Hasan Ünal, "Müvekkilime atılı zimmet suçunun unsurları yoktur. Üniversite hesabından para çekmeye yetkili kişi ve kişiler bellidir" dedi. Sanık Süleyman Y'nin avukatı Ayşe Ayaz, "Ek raporu kabul etmiyoruz. Bilirkişi raporunda belirtildiği şekilde müvekkilimin hesaplarına para girmiş olsaydı varlığında artış olurdu. Müvekkilim şoför olarak çalışmaktadır.

Hesabına giren paranın nereden geldiğini bilmesi mümkün değildir. Kendisine verilen görev gereği hesabına gelen parayı çekerek ilgililere teslim etmiştir. Eğitim durumu itibariyle ilkokul mezunu bir kişinin bu şekilde karmaşık bir suçu işlemiş olması mümkün değildir" dedi. Bir sonraki duruşma 13 Şubat tarihine ertelendi. Duruşmanın ardından dava sanıklarından boyacı Mustafa K, Egeli Sabah'a yaptığı açıklamada, "Ben boyacılık yapıyorum. Bankamatik kartı yüzünden aylarca hapis yattım. Babam üzüntüden hastalanıp öldü. Eniştem, 'bankalara borcum var' diyerek ara sıra benim bankamatik kartımı alırdı. Bir gün polisler gelip beni alelacele götürdüler.

Dosyadaki bilirkişi raporuna ekledikleri CD içindeki deliller de kayboldu. Avukatım bunu mahkemeye bildirdi ama mahkeme onun bildirdiği bu hususa itibar etmedi. Bir de son duruşmadan dakikalar önce alelacele İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti değişti. Zimmet suçunu teknik olarak sadece devlette çalışan görevliler işleyebilirmiş. Davada yargılananların çoğu benim gibi üniversite ile hiç bağı olmayan gariban insanlar. Beraat etmek istiyorum" dedi.

CEYHAN TORLAK