Artvin-Hopa kara yolu ulaşıma kapandı
Yamaçlardan koparak düşen kaya kütleleri nedeniyle Artvin-Hopa kara yolu ulaşıma kapandı
|16 Aralık 2018 15:34
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Artvin'de meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Hopa kara yolu ulaşıma kapandı.
Artvin-Hopa kara yolunun 25. kilometresi mevkisinde, yamaçlardan kopup devrilen kaya kütleleri, yolun kapanmasına neden oldu.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı heyelanın ardından Karayolları ekipleri, bölgede çalışma başlattı.
Söz konusu güzergahta, araç kuyrukları oluştu.
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