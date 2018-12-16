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Artvin-Hopa kara yolu ulaşıma kapandı

Yamaçlardan koparak düşen kaya kütleleri nedeniyle Artvin-Hopa kara yolu ulaşıma kapandı
16 Aralık 2018 15:34
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Artvin-Hopa kara yolu ulaşıma kapandı

Artvin'de meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Hopa kara yolu ulaşıma kapandı.

Artvin-Hopa kara yolunun 25. kilometresi mevkisinde, yamaçlardan kopup devrilen kaya kütleleri, yolun kapanmasına neden oldu.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı heyelanın ardından Karayolları ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Söz konusu güzergahta, araç kuyrukları oluştu.
Anadolu Ajansı
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