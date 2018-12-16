1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hastanedeki görevliye kızdı, o gün hayatı değişti

Ankara'da hasta olan kızının tedavisi için gittiği hastanede soru sorduğu görevlinin kendine 'Kör müsün, okusana' diyerek kızmasına sinirlenen 3 çocuk annesi Güllü Demirel (63), Mamak Belediyesi tarafından açılan kursa giderek okuma yazma öğrendi.
16 Aralık 2018 15:45
Yazdır
Hastanedeki görevliye kızdı, o gün hayatı değişti

Ankara'da oturan Güllü Demirel, hasta olan kızının tedavisi için gittiği hastanede soru sorduğu görevlinin kendine 'Kör müsün, okusana' diyerek kızmasına sinirlendi. Bunun üzerine Mamak Belediyesi'nin Başak Aile Merkezi'nde açtığı okuma-yazma kursuna katıldı. Önce harfleri, ardından heceleri, sonrasında sırayla kelime ve cümleleri hem yazıp hem de okuyabilen Demirel, çocuklar gibi önce kalem tutmayı, çizgi çekmeyi, harfleri, hecelemeyi öğrendi. Eli kalem tutan için sıradan görünen bu eylem, onun için ise mutluluğun adı oldu.

'80 YAŞINDA DA OLSAM ÖĞRENECEĞİM DEMİŞTİM'

Kursu başarıyla tamamlayan Demirel, 63 yaşında okur yazar oldu. Çocukluk yıllarında okumayı çok isteyen fakat maddi imkansızlık nedeniyle okula gidemediğini belirten Demirel, "O zamanlar maddi imkanlarımız iyi olmadığı için okuyamadım. Evlendim. Kızım rahatsızlandı, hastaneye götürdüm. Okuma-yazma bilmediğim için hastanedeki görevliye bir soru sordum. 'Kör müsün, okusana' dedi bana. Çok zoruma gitti, çok içerledim. Ancak 80 yaşına bile gelsem okumayı öğreneceğim demiştim. Okumak için azmettim. Mamak Belediyesi Aile Merkezine gelerek okuma yazma öğrendim" dedi.

'ÇOCUKLAR GİBİ ŞENİM'

İş, yemek, çocuk, torun bakımı derken, aile merkezinin hayatına mucize gibi girdiğini belirten Demirel, "Yoldaki tabelayı okuyamamanın ya da telefonda arayacağım kişiyi bulamamanın, hastanede, bankada yazılanları anlamamanın ne demek olduğunu okuyabilene anlatamazsın. Şimdi ise çocuklar gibi şenim. Adeta yeniden doğdum. Böyle bir imkanı bize sağladığı için Mamak Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

'HERKES OKUMA-YAZMA ÖĞRENECEK'

Okuma-yazma eğitimleri sayesinde birçok vatandaşın derdine derman olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Aile merkezlerimizde verdiğimiz kurslar toplumun her kesimine hitap ediyor. Açtığımız kursların arasında en çok rağbet gören branşlardan biri de okuma yazma kursu. Amacımız, ilçemizdeki her bireyin okuma yazma öğrenmesini sağlamak" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 4,088 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Oğlunun şehit olduğu günün yıl dönümünde defnedilecek
16 Aralık 2018 17:36		 Fedakar babanın çilesi sona eriyor
16 Aralık 2018 17:31
Doğu Anadolu'da Sibirya soğukları!
16 Aralık 2018 17:18		 Belediye başkanı böyle tepki gösterdi: Yazılar olsun
16 Aralık 2018 17:14
Antalya'da 2 doktor dağda mahsur kaldı
16 Aralık 2018 17:02		 Profesör, Milli Takım sporcusu oldu
16 Aralık 2018 16:10
FSM mağdurları TEM otoyolunda bir araya geldi
16 Aralık 2018 16:07		 Beypazarı'nda vatandaşlar karın tadını çıkardı
16 Aralık 2018 15:57
Saldırıda yaralanan Şube Müdürü'nden iyi haber
16 Aralık 2018 15:54		 Antalya'yı güzelleştiren heykelleri kırdılar
16 Aralık 2018 15:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan: Ek ders ücretli öğretmenler için kontenjan kalmadı
Milli Eğitim Bakanı, TBMM'de soruları cevapladı
Çalışma izni iptal edilen öğretmenler için açıklama
Bakan açıkladı. Okul müdürlerine dair yol haritası Şubat'ta
Emekliliğine 1 yıl kala şehit oldu
İstanbul'da tinerci dehşeti! Genç polisin boynunu kestiler
Konkordato kararı alan dev şirket yeniden üretime başladı
Diyanet'e iftira belgelendi
Enflasyon zammıyla birlikte emeklilerin ek ödemesi de artacak
Görevine iade edilen öğretmen, eski okuluna atanabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mehmed uzun 1
Bira 1
Kapatıcı 2
yemek henüz pişmeden biten tüp 1
osmanlı 1
sude 2
hayal 1
motosiklet sürücüsüne emniyet kemeri cezası 2
zani 1
vazife çıkarmak 1
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hemsire Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çorlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Çalışma ve İş Kurumu Geçici Kepçe Operatörü Alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Isparta Çalışma ve İş Kurumu 2 Geçici İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam