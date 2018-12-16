Antalya'yı güzelleştiren heykelleri kırdılar

Büyükşehir Belediyesi, kentin işlek caddelerinden Atatürk ve Işıklar'ı, 2010 yılında yeniden düzenledi. Düzenleme kapsamında Işıklar Caddesi'ne sokak müzisyenlerinin heykelleri, Atatürk Caddesi'ne ise 'Romalılar Antalya'da temalı heykeller yerleştirildi. Yerli ve yabancı turistlerin yanlarında durup fotoğraf çektirdiği heykellere, zarar verildi. 'Lidya Bank'tan elbisesini açarak para bekleyen Romalı heykelinin kucak kısmını izmarit ve çöple dolduranlar, bazı heykellerin de yüzlerini sprey boyayla boyadı. İki caddenin ortasında duran saksafon çalan insan heykeli tamamen parçalanırken, sokak müzisyenlerinin de enstrümanlarına zarar verdi.

TURİSTLER FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORDU

Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, her iki caddenin Antalya'nın gözde yerlerinden olduğunu söyledi. Ay, "Buradaki heykeller turistlerin ilgisini çekiyordu. Caddelerimizi zenginleştiriyordu. Kendini bilmez kişiler heykelleri kırdı, kollarını parçaladı. Belediye ne kadar önlem aldıysa yine de zarar verdiler. Zarar görmeyen heykel kalmadı neredeyse. Kimseye zararları yoktu, neden zarar verilir anlamıyorum" dedi.

'ÇİRKİN VE ÇAĞ DIŞI'

Mahallede yaşayan Osman Tekbaş da sanata ve felsefeye önem vermeyen toplumların gelişemeyeceğini belirterek, "Heykelin ve sanatın ne olduğunu bilmeyen toplumdakiler, bunları kırar. Çok çirkin ve çağ dışı" diye konuştu.

Caddedeki bir esnaf da işyeri önünde keman çalan heykelin yayını neden kırdıklarını anlamadığını kaydederek, "Çubuğunu gece söküp götürmüşler. Kendini bilmezler, o çubuğu ne yapacak, para da etmez. Cadde boyunca heykellerin hepsinde mutlaka bir şeyler yapmışlar" dedi.