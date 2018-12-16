1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antalya'yı güzelleştiren heykelleri kırdılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin cadde düzenlemeleri kapsamında Atatürk ve Işıklar caddelerine yerleştirilen temalı heykellerin birçoğuna zarar verildi. Heykellerin bazılarının yüzleri spreyle boyanırken, bazılarının çaldığı enstrümanlar zarar gördü.
16 Aralık 2018 15:48
Yazdır
Antalya'yı güzelleştiren heykelleri kırdılar

Büyükşehir Belediyesi, kentin işlek caddelerinden Atatürk ve Işıklar'ı, 2010 yılında yeniden düzenledi. Düzenleme kapsamında Işıklar Caddesi'ne sokak müzisyenlerinin heykelleri, Atatürk Caddesi'ne ise 'Romalılar Antalya'da temalı heykeller yerleştirildi. Yerli ve yabancı turistlerin yanlarında durup fotoğraf çektirdiği heykellere, zarar verildi. 'Lidya Bank'tan elbisesini açarak para bekleyen Romalı heykelinin kucak kısmını izmarit ve çöple dolduranlar, bazı heykellerin de yüzlerini sprey boyayla boyadı. İki caddenin ortasında duran saksafon çalan insan heykeli tamamen parçalanırken, sokak müzisyenlerinin de enstrümanlarına zarar verdi.

TURİSTLER FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORDU

Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, her iki caddenin Antalya'nın gözde yerlerinden olduğunu söyledi. Ay, "Buradaki heykeller turistlerin ilgisini çekiyordu. Caddelerimizi zenginleştiriyordu. Kendini bilmez kişiler heykelleri kırdı, kollarını parçaladı. Belediye ne kadar önlem aldıysa yine de zarar verdiler. Zarar görmeyen heykel kalmadı neredeyse. Kimseye zararları yoktu, neden zarar verilir anlamıyorum" dedi.

'ÇİRKİN VE ÇAĞ DIŞI'

Mahallede yaşayan Osman Tekbaş da sanata ve felsefeye önem vermeyen toplumların gelişemeyeceğini belirterek, "Heykelin ve sanatın ne olduğunu bilmeyen toplumdakiler, bunları kırar. Çok çirkin ve çağ dışı" diye konuştu.

Caddedeki bir esnaf da işyeri önünde keman çalan heykelin yayını neden kırdıklarını anlamadığını kaydederek, "Çubuğunu gece söküp götürmüşler. Kendini bilmezler, o çubuğu ne yapacak, para da etmez. Cadde boyunca heykellerin hepsinde mutlaka bir şeyler yapmışlar" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 824 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Oğlunun şehit olduğu günün yıl dönümünde defnedilecek
16 Aralık 2018 17:36		 Fedakar babanın çilesi sona eriyor
16 Aralık 2018 17:31
Doğu Anadolu'da Sibirya soğukları!
16 Aralık 2018 17:18		 Belediye başkanı böyle tepki gösterdi: Yazılar olsun
16 Aralık 2018 17:14
Antalya'da 2 doktor dağda mahsur kaldı
16 Aralık 2018 17:02		 Profesör, Milli Takım sporcusu oldu
16 Aralık 2018 16:10
FSM mağdurları TEM otoyolunda bir araya geldi
16 Aralık 2018 16:07		 Beypazarı'nda vatandaşlar karın tadını çıkardı
16 Aralık 2018 15:57
Saldırıda yaralanan Şube Müdürü'nden iyi haber
16 Aralık 2018 15:54		 Hastanedeki görevliye kızdı, o gün hayatı değişti
16 Aralık 2018 15:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan: Ek ders ücretli öğretmenler için kontenjan kalmadı
Milli Eğitim Bakanı, TBMM'de soruları cevapladı
Çalışma izni iptal edilen öğretmenler için açıklama
Bakan açıkladı. Okul müdürlerine dair yol haritası Şubat'ta
Emekliliğine 1 yıl kala şehit oldu
İstanbul'da tinerci dehşeti! Genç polisin boynunu kestiler
Konkordato kararı alan dev şirket yeniden üretime başladı
Diyanet'e iftira belgelendi
Enflasyon zammıyla birlikte emeklilerin ek ödemesi de artacak
Görevine iade edilen öğretmen, eski okuluna atanabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vazife çıkarmak 1
motosiklet sürücüsüne emniyet kemeri cezası 2
Kapatıcı 2
yemek henüz pişmeden biten tüp 1
13.12.2018 Ankara'da yüksek hızlı tren kazası 3
osmanlı 1
chp'nin asgari ücret vaadi 2
mehmed uzun 1
reklam 2
ömer hayyam 1
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hemsire Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çorlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Çalışma ve İş Kurumu Geçici Kepçe Operatörü Alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Isparta Çalışma ve İş Kurumu 2 Geçici İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam