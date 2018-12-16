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Saldırıda yaralanan Şube Müdürü'nden iyi haber

Rize'de, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu silahlı saldırıdan, koruma polisi Yiğit Can Köksal ile birlikte yaralı olarak kurtulan Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ın tedavisi sürüyor. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tutulan ve sağlık durumu iyiye gittiği öğrenilen Polat'la işaretlerle iletişim kurulmaya başlandı.
16 Aralık 2018 15:54
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Saldırıda yaralanan Şube Müdürü'nden iyi haber

Olay, 11 Aralık'ta, Eminettin Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, görev yaptığı ilçeden 10 kilometre uzaklıktaki kent merkezinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Bu yıl Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'ni kazanan Sarıcaoğlu, tayin istemiyle ilgili İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Personel görüş günü olması nedeniyle görüşme programına alınan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, özel kalemin odasına çağrıldı. Burada, tedbir amaçlı özel kalem görevlilerince tabancası alınan Sarıcaoğlu, ardından görüşme için Müdür Altuğ Verdi'nin makam odasına girdi.

GÖRÜŞME SONRASI DEHŞET SAÇTI

Görüşme sonrası odadan çıkan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, teslim ettiği tabancasını aldı. Derepazarı'ndan, Rize kent merkezine tayin olma isteği, planlamaya uygun düşmediği bildirildiği için öfkeli olduğu iddia edilen polis memuru, silahını teslim aldıktan kısa süre sonra aniden tekrar makam odasına yöneldi. Odaya dalan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tabancasını art arda ateşledi. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile bu sırada makam odasında bulunan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal yaralandı. Silah sesleri üzerine Emniyet Müdürlüğü binasında panik yaşandı, bütün personel makam odasına yöneldi. İhbar üzerine çok sayıda ambulans da Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Elinde tabancası bulunan Sarıcaoğlu, diğer polisler tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirildi.

Gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar Verdi, Polat ve Köksal, ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak, şehit oldu. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal da ameliyat edildi. Karın bölgesine aldığı kurşunla yaralanan Ercan Polat'ın, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü, Yiğit Can Köksal'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Rize Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ın bağlı olduğu yaşam ünitesi cihazlarından ayrıldığı ve durumunun iyiye gidiyor. Geçirdiği ağır ameliyatlardan dolayı konuşma güçlüğü çeken Polat'la işaret diliyle iletişim kurulduğu öğrenildi. Polat, sorulara işaret dili aracılığı ile cevap veriyor. Polat'ın bir süre daha Yoğun Bakım Ünitesi'nde tutulacağı belirtildi.

MÜFETTİŞLER OLAYI SORUŞTURUYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen müfettişler olayı soruşturuyor. Müfettişlerin saldırgan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ile Personel Şube Müdürü Ercan Polat, koruma polisi Yiğit Can Köksal ile özel kalem görevlilerinin ifadelerine başvuracağı öğrenildi.
DHA
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