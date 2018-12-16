Beypazarı'nda vatandaşlar karın tadını çıkardı
|16 Aralık 2018 15:57
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, karın tadını çıkardı.
İlçenin 1670 rakımlı Karaşar Mahallesi Kirazyanı bölgesine çocuklarıyla gelen vatandaşlar kartopu oynadı, kardan adam yaptı.
Şişme botlarıyla tepeye tırmanan bazı vatandaşlar çocuklarıyla karda kayarak doyasıya eğlendi.
Karda eğlenenlerden Hasan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağdığı zaman çocuklarını da alıp bu bölgeye geldiğini söyledi.
Bölgede rakım yüksek olduğu için kış aylarında karın eksik olmadığını ifade eden Çetin, çok eğlendiklerini ifade etti.
Beypazarı Belediyesinin her yıl bölgede kızak şenliği düzenlediğini anlatan Çetin, "Yüzlerce yaşlı ve genç insan buraya gelerek kızak kaymanın tadını çıkarıyor. Oldukça eğlenceli geçiyor. Bu kızak pistine biraz daha önem verilse çok daha iyi olacak. Alan da biraz genişlemiş olur. Yine de kayıyoruz ve pikniğimizi yapıyoruz. Çocuklarla birlikte dolu dolu bir hafta sonu geçirmenin sevincini yaşadık." diye konuştu.
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