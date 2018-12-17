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Yargı; "Kademe ilerlemesi cezası teklifine yapılan itiraz Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülmelidir."

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklifi getirilmesi ve il milli eğitim disiplin kurulunca bir alt ceza olan aylıktan kesme cezası verilmesi ve cezaya yapılan itirazın ise değerlendirmeye alınmaması üzerine cezanın iptali istemiyle açılan davada, mahkeme, disiplin cezasına karşı yapılan itirazın değerlendirilmemesi neticesi cezanın da uygulanabilirlik özelliğinin olmadığına hükmetti.
17 Aralık 2018 00:03
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Yargı;

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi, "Asıl cezanın kademe ilerlemenin durdurulması cezası olduğu ve dava konusu işlemin alt ceza uygulaması olarak tesis edildiği hususu göz ardı edilerek İl Disiplin Kurulunca dosyanın üst makam olan Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesi gerekirken itirazın uygun görülmediğine dair yazının davacıya tebliğ edilmesinin idarenin bütünlüğü ilkesine aykırılık teşkil ettiği, davacının dava konusu işleme karşı yaptığı itirazının değerlendirilmemesi neticesinde dava konusu cezanın da uygulanabilirlik özelliğini haiz olmadığı sonucuna ulaşıldığı" gerekçesiyle, ilk derece mahkemesinin kararını ve dava konusu işlemi iptal etti.

İşte mahkeme kararı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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