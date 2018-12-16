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FSM mağdurları TEM otoyolunda bir araya geldi

Pankart açarak ellerindeki cezaları gösteren mağdurlar devletten destek istedi
16 Aralık 2018 16:07
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FSM mağdurları TEM otoyolunda bir araya geldi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden minibüs ve kamyonetlerin geçişinin yasaklanması üzerine durumdan haberdar olmayan ve binlerce liralık cezaya çarptırılan sürücüler TEM otoyolunda eylem yaptı.

2016 yılında alınan UKOME kararıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden aks aralığı 2.18'in üzerinde olan araçların geçişi yasaklandı. Durumdan haberdar olmayan yüzlerce sürücü, iş nedeniyle köprüyü kullanmaya devam etti. Cezalar ise tam 2 yıl sonra gelmeye başladı. 600 bin lirayı bulan cezalara çarptırılan nakliyeciler, seslerini duyurabilmek için Ümraniye'deki TEM otoyolu Elmalı Tır Parkı'nda bir araya geldi.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun da katılarak destek verdiği basın açıklamasında aileleri de nakliyecileri yalnız bırakmadı. Ellerindeki onlarca ceza tebligatına isyan eden nakliyeciler, "Haksız cezalar iptal edilsin" diyerek slogan attı.

Yetkililere seslenen sürücüler, "Bizi sizden başka duyan yok. Bize 23 ay sonra tebliğ edilen ve 15 bin liradan başlayıp yüz binlerce liraya çıkan cezaların bir an önce iptal edilmesini istiyoruz. Bizler küçük esnafız. Karşıya gidip gelerek müşterilerimize mal dağıtıyoruz. Avrasya Tüneli'ne 70 lira vererek her gün nasıl kullanalım?" dedi.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Ortada ödenmesi mümkün olmayan cezalar var. Bu cezaların dayanağı kanun değil. Alınan UKOME kararında da cezadan bahsedilmiyor. Burada bürokrasi, hakkı kötüye kullanmıştır. 600 bin liraya varan cezalar var. Devlet bu cezaları almamalıdır" diye konuştu.

Mağdurlardan Aynur Efe, "İstanbul'da yumurta toptancılığı yapıyorum. Eşim hastalandı ve ayakta durmaya çalışıyorum. Ayaklarımın üzerinde duramayacağım gibi görünüyor. Cezaların günü dolmak üzere. Ödeme tarihleri geçince şirkete engelleyici yaptırım uygulanacağı için belki de çalışamayacağım. Ayaklarımın üstünde durup vergisini ödeyen bir vatandaş olmak istiyorum. Lütfen buna engel olmasınlar. Devletimizden yardım istiyoruz. İki tane okuyan çocuğum ve çalışanlarım var. Eşim hasta. Benim gibi mağdur olan çok sayıda insan var. Şu anda elimde tebliğ edilmiş 10 tane ceza var. Sistemde yola çıkmış 30 tane gözüküyor. Toplam tutarı 90 bin lira. Asla ödeyemeyeceğim bir para. Toplamı değil, cezaların bir tanesini bile ödeyecek gücüm yok" dedi.

TEM otoyolundan geçen sürücüler ise FSM mağduru nakliyecilere korna sesleriyle destek verdi. FSM Köprüsü'ne doğru ilerleyen bazı büyük araç sürücüleri ise cezalar konusunda hiçbir bilgilerinin olmadığını söyledi.
DHA
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