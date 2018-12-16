'Trafikte bekleme süresi yüzde 30 azalacak'
|16 Aralık 2018 16:18
|Yazdır
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığında trafiğin yoğun olduğu bölgelerdeki trafik akışını inceleyen Balıkesir Büyükşehir Beledi Başkanı Zekai Kafaoğlu, akıllı ve dinamik kavşakların hayata geçeceğini belirtti. Kafaoğlu, lansman ile birlikte yeni sistemin Balıkesir kamuoyuna tanıtılacağını belirtti.
"YENİ YILDAN ÖNCE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"
Başkan Kafaoğlu "Dijital ortamda bütün kavşaklar kontrol ediliyor. 20 kavşağın 10'u otomatik olarak dinamik kavşak pozisyonunda, diğer 10'u da manuel olarak kontrol edilebilecek durumda. Çalışmalar tamamlandı, personelimizde eğitime gidiyor. Yeni yıldan önce sistemi hayata geçireceğiz.
Kırmızı ışıklarda bekleme süreleri yüzde 30 azalacak. Geometrik kavşaklarda geometrik düzenlemeler yaparak bekleme süresini yüzde 50'ler seviyesine çekmeyi hedefliyoruz. Kontrol merkezinde ışıklı kavşaklar anlık olarak takip ediliyor, gerektiğinde müdahale ediliyor. Yoğun olan noktalar trafiğe açılıyor, sirkülasyon oluyor. Bu sistemin lansmanını yaparak Balıkesir halkına da tanıtmış olacağız. Herşey Balıkesir için, Balıkesir'in akıllı bir şehir olması için, bütün elektronik imkanları ve Balıkesir'in olanaklarını kullanarak vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mardin'de trafik kazası: 11 yaralı
16 Aralık 2018 17:10
|Amasya'da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı
16 Aralık 2018 16:26
|Artvin-Hopa kara yolu ulaşıma kapandı
16 Aralık 2018 15:34
|Antalya'da yağmur suları nedeniyle denizin rengi değişti
16 Aralık 2018 15:27
|Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
15 Aralık 2018 22:33
|Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu
15 Aralık 2018 21:21
|D-100 karayolu, 17 saat sonra ulaşıma açıldı
15 Aralık 2018 18:46
|Polisin gizlenerek video çekmesi tepkilere neden oldu
15 Aralık 2018 18:16
|Cevizlibağ'da tramvay kazası
15 Aralık 2018 16:16
|Türkiye, Ceylanpınar sınırında hendek kazıyor
15 Aralık 2018 15:47