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Diyarbakır'da av tüfeğiyle oynayan çocuk yaralandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde oynadığı av tüfeği ateş alan çocuk ağır yaralandı.
|16 Aralık 2018 16:22
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde oynadığı av tüfeği ateş alan çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Korukçu Mahallesi'nde evde babasına ait av tüfeğiyle oynayan M.T (13), silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı. Karnından yaralanan M.T, aile bireylerince kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
M.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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