28 kontenjan için 800 öğrenci ter döktü

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜYEP) sınavı yaklaşık 800 öğrencinin katılımıyla Eğitim Fakültesinde gerçekleştirildi.

ÜYEP Müdürü Prof. Dr. Uğur Sak, yaptığı açıklamada, bu yıl 11'inci yılına giren ÜYEP tanılamalarını 2007 yılından bu yana yaptıklarını belirterek, 28 kontenjan için yaklaşık 800 öğrencinin katıldığı sınava 40 ilden başvuru olduğunu kaydetti.

Başvuranların çoğunun yetenekli öğrencilerden oluştuğunu ancak aralarından 28'ini seçmek zorunda olduklarını aktaran Sak, "11 yıldır programın devam etmesi ve bu yoğun ilgi bizi çok mutlu ediyor. Bunun yanı sıra, ÜYEP'in küçük bir modelini de okullara taşıyoruz ve Eskişehir'de beş okulda ÜYEP eğitimi vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sak, iki oturumdan oluşan sınavda ilk oturumda genel yetenek ve çocukların matematik becerilerini ölçtüklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"İkinci oturumda ise çocuklarımızın genel yaratıcılık düzeylerini ölçüyoruz. ÜYEP eğitimleri üniversite kampüsünde 5. sınıfta başlıyor ve 8. sınıfa kadar devam ediyor. Böylece üstün yetenekli çocukların düzeylerine uygun bir eğitim programı sunuluyor. Ayrıca öğrencilerimiz aldığı eğitime güz, bahar ve yaz dönemi programlarıyla devam edecekler. Yaz programlarında yapılan derslere farklı şehir ve bölgelerden çocuklar geliyor ve burada tüm çocuklar güzel bir eğitim ortamında kaynaşıyor. Üstün yetenekli çocuklarımızın dünyaya bakışı farklı, dolayısıyla her birinin birbirinden farklı becerileri var. Buradaki öğrencilerimizin çoğu Türkiye'nin seçkin liselerine gidiyorlar. Sonrasında ise her biri başarılı üniversitelerde ve yurt dışında eğitim alıyorlar. Bizi en çok mutlu eden detay ise şu an ÜYEP bünyesinde ders veren öğrencilerimizin olması."

AÜ ve TÜBİTAK desteğiyle AÜ Üstün Zekalıların Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından 2007 yılında bir program olarak kurulan ÜYEP, 2014 yılında uygulama ve araştırma merkezine dönüştürüldü.

Merkezin genel amacı zeka, üstün zeka ve yaratıcılık alanlarında bilimsel araştırmalar yürütmek ve zeka ölçümleri yoluyla üstün yetenekli öğrencileri tanılamak. ÜYEP aracılığıyla öğrencilerin entelektüel potansiyellerini en üst düzeye taşımalarına yardımcı olacak farklılaştırılmış eğitim ve rehberlik hizmetleri sunuluyor.