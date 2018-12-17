Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında 36 alanda değişiklik yapıldı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ve Mart 2014- 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararıyla kabul edilen Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının 12. maddesi ile geçici 5. maddesi değiştirildi ayrıca 36 alanda değişiklik yapıldı.

"12. maddedeki değişiklikte sadece İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü yerine Personel Genel Müdürlüğü ifadesi yazıldı.

"Pedagojik Formasyon Eğitimi / Programına Alınacaklar Madde 12 - (1) Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen alan öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programlarına, ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Kurulca belirlenir."

SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MEZUNLARININ ALANI İTİBARİYLE ATANABİLECEKLERİ ALANLAR YENİDEN BELİRLENDİ

"Geçici Madde 5 - (1) Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunu olup lisans tamamlama programını bitirenler aşağıdaki tabloda belirtilen alanlara atanır. Ancak, aşağıdaki çizelgede belirtilen alanlarda norm ve ihtiyaç durumuna göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Personel Genel Müdürlüğü koordinesinde Bakanlık makam onayı ile planlama yapılabilir."

Sağlık Eğitim Enstitüsü Mezuniyet Alanı Atanabilecek Alan İlkyardım ve Acil Bakım Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Ana Çocuk Sağlığı Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Toplum Sağlığı Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Medikal Bakım Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

Yapılan değişikliklerin eski halini görmek için tıklayınız.

""Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" eki çizelgenin;

"5 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi,

8 Bilişim Teknolojileri,

10 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri,

11 Büro Yönetimi,

15 Denizcilik,

16 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,

19 Elektrik - Elektronik Teknolojisi,

25 Gazetecilik,

27 Gıda Teknolojisi,

28 Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri,

31 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri,

35 Hayvan Sağlığı/ Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı,

38 İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri,

40 İnşaat Teknolojisi,

45 Kimya / Kimya Teknolojisi,

46 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri,

47 Kuyumculuk Teknolojisi,

48 Laboratuvar Hizmetleri,

49 Makine Teknolojisi,

50 Matbaa/Matbaa Teknolojisi,

52 Metal Teknolojisi,

55 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı,

56 Motorlu Araçlar Teknolojisi,

57 Muhasebe ve Finansman,

58 Müzik,

63 Pazarlama ve Perakende,

64 Plastik Teknolojisi,

66 Radyo - Televizyon,

70 Sağlık/Sağlık Hizmetleri,

73 Sanat ve Tasarım,

74 Seramik ve Cam Teknolojisi,

77 Tarım Teknolojileri /Tarım,

79 Tasarım Teknolojileri,

82 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme,

88 Türkçe

ve 90Sivil Havacılık

alanları değiştirilmiştir.

Değişikliklerin işlendiği Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR