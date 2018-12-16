1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

UMED Medya Akademisinin 8'incisi Başladı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ve Kahramankazan Belediyesi'nin desteğiyle 8. UMED Medya Akademisi dersleri başladı.
16 Aralık 2018 16:58
Yazdır
UMED Medya Akademisinin 8'incisi Başladı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ve Kahramankazan Belediyesi'nin desteğiyle 8. UMED Medya Akademisi dersleri başladı.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ve Kahramankazan Belediyesi'nin desteğiyle 8. UMED Medya Akademisi dersleri başladı. Yoğun başvuruların ardından ön elemeyi geçen gençlere ilk hafta etkin dinleme ve haber yazma teknikleri anlatıldı.

Ders öncesi UMED Başkanı Aslan Değirmenci yaptığı açıklamada, 8. Akademilerine destek veren Kahraman Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'e teşekkür etti. Bugüne kadar 8 Akademi açtıklarını ifade eden Değirmenci, eğitimlerde başarılı olan genç iletişimcilere istihdam sağladıklarını da ifade etti. Derste genç iletişimcilere de seslen Değirmenci, "Medyanın etik ilkelerine ve değerlerine sahip çıkmalı, insan hak ve onurunu her şartta korumalısınız" dedi.

İlk derste Anadolu Ajansı muhabiri Özcan Yıldırım, ajans muhabirliğini anlatarak haber ajanslarının tarihleri hakkında öğrencilere detaylı bilgi verdi. AA muhabiri Yıldırım, haber yazım teknikleri, televizyon muhabirliği ve gazete muhabirliği arasındaki farkları açıklayarak ajans muhabirliğinin detaylarını paylaştı.

İlk hafta derslere yoğun katılım gösteren öğrenciler, hocaların anlattıklarını ilgiyle dinledi. İkinci derste etkin dinlemenin basamaklarını anlatan Yönetmen ve Yaşam Koçu Sima Güleser Polat, insanların doğru iletişim kurabilmeleri için birbirlerini etkin şekilde dinlemeleri gerektiğini vurguladı. Dersi interaktif bir yöntemle işleyen Polat, soru-cevap ile öğrencilerin derse aktif katılımını sağladı.

Ankara Belediyesi Haber Merkezi Haber Müdürü Petek Us Gülbitti'nin verdiği Basın Müşavirliği ve Televizyon Haberciliği derslerinin ardında ise TRT Spor Yayın Şefi Sertan Türkyılmaz'ın, "Haber Kurgusu" eğitimine geçildi.

Öğrencilerin sorularını da cevaplandıran Sertan Türkyılmaz, Gazeteci, muhabir, fotoğrafçı, adı ne olursa olsun iletişim sektörünün herhangi bir alanında çalışmak isteyen öğrencilerin öncelikli olarak iyi bir entellektüel bilgiye sahip olmaları gerektiğini söyledi.

MEDYA AKADEMİSİ YENİ EĞİTİMLERLE DEVAM EDİYOR

Akademinin koordinatörü Derya Budak ise, Yeni nesil iletişimciler yetiştirmek amacıyla açılan Ücretsiz 8. UMED Medya Akademisinin, Ankara'da Kahramankazan Belediyesi'nin desteğiyle eğitimlerine başladığını söyledi. Öğrencilere medya sektöründen isimlerin ders anlattığını ifade eden Budak, akademide 58 öğrencinin mezun olacağını, derslere katılım sağlayan öğrencilerin sertifika almaya hak kazanacağını belirtti.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 642 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TEDMEM, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' için öneri metni hazırladı
15 Aralık 2018 14:47		 Sendika, İZBAN trenleri için mahkemeye başvurdu
13 Aralık 2018 21:43
Müzisyenlerin 'sahte dolar' isyanı
12 Aralık 2018 21:36		 Tabipler Birliği 'ikamet genelgesi'ne dava açtı
12 Aralık 2018 09:59
EBS: Rektörlük, Emiroğlu yanlışından geri dönsün!
10 Aralık 2018 14:01		 İZBAN'da grev başladı
10 Aralık 2018 09:24
Demiryol İş Sendikasından İZBAN'ın açıklamasına tepki
09 Aralık 2018 23:01		 Emekli polislerden 3600 ek gösterge açıklaması
09 Aralık 2018 17:17
'Asgari ücret, en büyük toplu sözleşme sürecidir'
08 Aralık 2018 18:26		 Uzman Erbaşlar, yeni kanun istiyor
08 Aralık 2018 17:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan: Ek ders ücretli öğretmenler için kontenjan kalmadı
Milli Eğitim Bakanı, TBMM'de soruları cevapladı
Çalışma izni iptal edilen öğretmenler için açıklama
Bakan açıkladı. Okul müdürlerine dair yol haritası Şubat'ta
Emekliliğine 1 yıl kala şehit oldu
İstanbul'da tinerci dehşeti! Genç polisin boynunu kestiler
Konkordato kararı alan dev şirket yeniden üretime başladı
Diyanet'e iftira belgelendi
Enflasyon zammıyla birlikte emeklilerin ek ödemesi de artacak
Görevine iade edilen öğretmen, eski okuluna atanabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mehmed uzun 1
zani 1
sude 2
ömer hayyam 1
reklam 2
muhalif yazarlar 1
aşırı özgüven 1
hayal 1
13.12.2018 Ankara'da yüksek hızlı tren kazası 3
vazife çıkarmak 1
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hemsire Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çorlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Çalışma ve İş Kurumu Geçici Kepçe Operatörü Alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Isparta Çalışma ve İş Kurumu 2 Geçici İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam