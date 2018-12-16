UMED Medya Akademisinin 8'incisi Başladı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ve Kahramankazan Belediyesi'nin desteğiyle 8. UMED Medya Akademisi dersleri başladı.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ve Kahramankazan Belediyesi'nin desteğiyle 8. UMED Medya Akademisi dersleri başladı. Yoğun başvuruların ardından ön elemeyi geçen gençlere ilk hafta etkin dinleme ve haber yazma teknikleri anlatıldı.

Ders öncesi UMED Başkanı Aslan Değirmenci yaptığı açıklamada, 8. Akademilerine destek veren Kahraman Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'e teşekkür etti. Bugüne kadar 8 Akademi açtıklarını ifade eden Değirmenci, eğitimlerde başarılı olan genç iletişimcilere istihdam sağladıklarını da ifade etti. Derste genç iletişimcilere de seslen Değirmenci, "Medyanın etik ilkelerine ve değerlerine sahip çıkmalı, insan hak ve onurunu her şartta korumalısınız" dedi.

İlk derste Anadolu Ajansı muhabiri Özcan Yıldırım, ajans muhabirliğini anlatarak haber ajanslarının tarihleri hakkında öğrencilere detaylı bilgi verdi. AA muhabiri Yıldırım, haber yazım teknikleri, televizyon muhabirliği ve gazete muhabirliği arasındaki farkları açıklayarak ajans muhabirliğinin detaylarını paylaştı.

İlk hafta derslere yoğun katılım gösteren öğrenciler, hocaların anlattıklarını ilgiyle dinledi. İkinci derste etkin dinlemenin basamaklarını anlatan Yönetmen ve Yaşam Koçu Sima Güleser Polat, insanların doğru iletişim kurabilmeleri için birbirlerini etkin şekilde dinlemeleri gerektiğini vurguladı. Dersi interaktif bir yöntemle işleyen Polat, soru-cevap ile öğrencilerin derse aktif katılımını sağladı.

Ankara Belediyesi Haber Merkezi Haber Müdürü Petek Us Gülbitti'nin verdiği Basın Müşavirliği ve Televizyon Haberciliği derslerinin ardında ise TRT Spor Yayın Şefi Sertan Türkyılmaz'ın, "Haber Kurgusu" eğitimine geçildi.

Öğrencilerin sorularını da cevaplandıran Sertan Türkyılmaz, Gazeteci, muhabir, fotoğrafçı, adı ne olursa olsun iletişim sektörünün herhangi bir alanında çalışmak isteyen öğrencilerin öncelikli olarak iyi bir entellektüel bilgiye sahip olmaları gerektiğini söyledi.

MEDYA AKADEMİSİ YENİ EĞİTİMLERLE DEVAM EDİYOR

Akademinin koordinatörü Derya Budak ise, Yeni nesil iletişimciler yetiştirmek amacıyla açılan Ücretsiz 8. UMED Medya Akademisinin, Ankara'da Kahramankazan Belediyesi'nin desteğiyle eğitimlerine başladığını söyledi. Öğrencilere medya sektöründen isimlerin ders anlattığını ifade eden Budak, akademide 58 öğrencinin mezun olacağını, derslere katılım sağlayan öğrencilerin sertifika almaya hak kazanacağını belirtti.