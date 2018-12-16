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Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyalinin ardından sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor.
16 Aralık 2018 17:06
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Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyalinin ardından sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor.

Suriye sınırındaki askeri birlikler teyakkuza geçerek, elleri tetikte hazır bekliyor. Zırhlı araçlar ise devriye atarak, bölgedeki kontrolünü sürdürüyor.

Suriye'nin Cerablus kentine açılan Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki sınır kapısında da sık sık askeri araçların giriş çıkışları gözleniyor.

Sınır hattında devriye atan Türkiye'ye ait zırhlı araçlar, daha önce terörden temizlenen ÖSO güçlerinin kontrolündeki Cerablus'da da devriye atıyor.
İhlas Haber Ajansı
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