Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyalinin ardından sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor.
|16 Aralık 2018 17:06
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyalinin ardından sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor.
Suriye sınırındaki askeri birlikler teyakkuza geçerek, elleri tetikte hazır bekliyor. Zırhlı araçlar ise devriye atarak, bölgedeki kontrolünü sürdürüyor.
Suriye'nin Cerablus kentine açılan Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki sınır kapısında da sık sık askeri araçların giriş çıkışları gözleniyor.
Sınır hattında devriye atan Türkiye'ye ait zırhlı araçlar, daha önce terörden temizlenen ÖSO güçlerinin kontrolündeki Cerablus'da da devriye atıyor.
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