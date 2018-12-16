Mardin'de trafik kazası: 11 yaralı
Mardin'in Nusaybin-Kızıltepe karayolunda meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hafif şekilde yaralandı.
|16 Aralık 2018 17:10
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Mardin'in Nusaybin-Kızıltepe karayolunda meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Nusaybin-Kızıltepe karayolu Esentepe Mahallesi'nde 47 S 2104 plakalı minibüs, tekerleğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mardin'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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