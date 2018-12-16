Belediye başkanı böyle tepki gösterdi: Yazılar olsun
Bursa'nın İznik ilçesindeki göl kenarına belediye tarafından 20 milyon lira harcanarak, yaptırılan parktaki banklardan bazıları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "Yazıklar olsun bunu yapanlara. Bunlar mili servet" dedi.
|16 Aralık 2018 17:14
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Olay, önceki gece, İznik Gölü kenarında meydana geldi. İznik Belediyesi'nce 20 milyon lira harcanarak, yaptırılan parka 1 ay önce yerleştirilen banklardan bazıları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ve polis ekipleri, inceleme yaptı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İznik Belediye Başkanı Sargın, bankların yakılmasına tepki göstererek, "Yazıklar olsun bunu yapanlara. Yazıktır, günahtır. Bunları yapanları Allah'a havale ediyorum. Bunlar bizim milli servetimizdir" dedi.
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