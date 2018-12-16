Sigara göğüs hastalıkları riski artırıyor
|16 Aralık 2018 17:23
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VM Medical Park Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, sigara kullanımının göğüs hastalıkları ameliyatındaki riski 4 kat arttırdığını söyledi.
VM Medical Park Bursa Hastanesi, sosyal sorumluluk çalışmalarının yanı sıra bilimsel hekim toplantılarına da aralıksız devam ediyor. Her perşembe konferans salonunda gerçekleştirilen hekim buluşmaları kapsamında Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, 'Göğüs Hastalıklarında Ameliyat Öncesi Değerlendirme' konulu sunum yaptı. Söz konusu değerlendirmenin cerrahi uygulanacak hastalarda komplikasyon ve hayati riskin önceden belirlenmesi amacıyla yapıldığını ifade eden Lakadamyalı, "Bu uygulamalar açısından risk, sigara kullananlarda 4 kat fazladır. Sigaranın etkisi, kronik öksürük gibi açık belirtilerle ortaya çıkar. Sigara kullanımının kesilmesi ise fonksiyonları normale döndürür. İleri yaşın, diğer faktörler kontrol edildiğinde belirgin olarak riski etkilemez. Yaşlanma, karar verme aşamasında tek başına belirleyici değildir. Bununla birlikte yaşlanmanın akciğer rezervlerine ve oksijenizasyona etkilerinin, bu hasta grubundakilerde komplikasyona yol açabileceği her zaman göz önünde tutulmalıdır. Yakın zamanda solunum yolu enfeksiyonu geçirilmiş olması da hava yolu duyarlılığını artırabilir" diye konuştu.
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