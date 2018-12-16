Oğlunun şehit olduğu günün yıl dönümünde defnedilecek
|16 Aralık 2018 17:36
|Yazdır
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görev yapan Süleyman Karahasanoğlu, 17 Aralık 2004'de, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni korumak için göreve giderken Irak'ın Musul kentinde, 7 arkadaşıyla birlikte düşürüldükleri pusuda şehit oldu. Kimliği belirsiz terörist unsurlarca arkadaşlarıyla birlikte şehit edilen evli ve 3 çocuk babası polis memuru Süleyman Karahasanoğlu, memleketi İyidere ilçesi Hazar Mahallesi'nde toprağa verildi.
Şehit Süleyman Karahasanoğlu'nun annesi Melek Karahasanoğlu da tedavi gördüğü hastanede bugün vefat etti. Melek Karahasanoğlu, oğlunun şehit olduğu günün yıl dönümünde yarın Hazar Mahallesi'nde toprağa verilecek.
KAYMAKAM'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
İyidere Kaymakamı Orhan Altun bir süre önce hasta yatağında ziyaret ettiği Melek Karahasanoğlu'nun vefat haberini duyurdu. Altun, "Şehit polis Süleyman Karahasanoğlu'nun annesi Melek Karahasanoğlu vefat etmiştir. Uzun süredir hasta olan Melek Teyzemize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailemizin ve devletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|700 yıllık geçmişi var... Giden bir daha gitmek istiyor
16 Aralık 2018 20:13
|Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı
16 Aralık 2018 20:08
|Bu ilçede kimsesizlere liseliler sahip çıkıyor
16 Aralık 2018 20:03
|Karda kamyonete bağladıkları leğenle kaydılar
16 Aralık 2018 19:53
|Yaralı dağ keçisine ilk müdahaleyi polis yaptı
16 Aralık 2018 19:43
|Atasoy uyardı: Yüksek elektrik-su faturalarına dikkat
16 Aralık 2018 18:26
|Buz tutan gölü kırıp, 'Yüzme Şenliği' düzenlediler
16 Aralık 2018 18:04
|Fedakar babanın çilesi sona eriyor
16 Aralık 2018 17:31
|Doğu Anadolu'da Sibirya soğukları!
16 Aralık 2018 17:18
|Belediye başkanı böyle tepki gösterdi: Yazılar olsun
16 Aralık 2018 17:14